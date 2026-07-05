कुमार सानू ने गाया था 90s के इस पॉपुलर सीरियल का टाइटल ट्रैक, आए 64 एपिसोड, महाभारत और रामायण के बाद दूरदर्शन पर हुई चर्चा

अगर आपने 90s का दौर देखा है, तो यकीन मानिए ये खबर आपको सीधा बचपन में ले जाएगी. एक समय ऐसा था जब दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल पूरे परिवार को टीवी के सामने बैठने पर मजबूर कर देते थे. रामायण और महाभारत के बाद भी एक ऐसा शो आया, जिसने अपनी शानदार कहानी और दिल छू लेने वाले गानों से लोगों का दिल जीत लिया. खास बात ये थी कि इसके टाइटल ट्रैक को अपनी आवाज दी थी कुमार सानू ने. आज सालों बाद जब ये गाना फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो लोग एक बार फिर पुरानी यादों में खोते नजर आ रहे हैं.

64 एपिसोड में बन गया था सुपरहिट

हम बात कर रहे हैं 1994 में दूरदर्शन पर आए सीरियल किस्मत की. उस दौर में इस शो का अलग ही क्रेज था. इसमें सीमा कपूर, मंगल ढिल्लन, किरण जुनेजा और कंवलजीत सिंह जैसे कलाकार नजर आए थे. हर एपिसोड के साथ दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती जाती थी. यही वजह रही कि सिर्फ 64 एपिसोड में ही इस शो ने जबरदस्त पहचान बना ली. कई लोग इसे रामायण और महाभारत के बाद दूरदर्शन के सबसे यादगार शोज में गिनते हैं.

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कुमार सानू की आवाज ने लगा दिए चार चांद

किस्मत की कहानी जितनी पसंद की गई, उसका टाइटल ट्रैक भी उतना ही हिट हुआ. इस गाने को कुमार सानू ने अपनी आवाज दी थी. वहीं इसका संगीत दिलीप सेन और समीर सेन ने तैयार किया था. गाने के बोल सीधे दिल में उतर जाते थे. यही वजह है कि आज भी जैसे ही ये धुन सुनाई देती है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं.

सोशल मीडिया पर फिर छाया टाइटल ट्रैक

हाल ही में 90s से जुड़ा एक इंस्टाग्राम पेज इस सीरियल का टाइटल ट्रैक शेयर किया. फिर क्या था, लोगों ने कमेंट्स की बरसात कर दी. किसी ने लिखा कि ये गाना सुनकर इसे रिंगटोन बनाने का मन कर रहा है. तो किसी ने कहा कि इस गाने ने उन्हें अपने स्कूल और कॉलेज के दिन याद दिला दिए. कई यूजर्स ने ये भी बताया कि किस्मत सिर्फ एक सीरियल नहीं था, बल्कि उस दौर की खूबसूरत यादों का हिस्सा था. यही वजह है कि इतने साल बाद भी इसका जादू बिल्कुल कम नहीं हुआ है.

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