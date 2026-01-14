दूरदर्शन पर इन 8 सीरियल से जुड़ी बचपन की ढेर सारी यादें, अब AI ने किया ऐसा हाल, वीडियो देख मन हो जाएगा उदास

दूरदर्शन का नाम जुबान पर आता है. तो उसके साथ ही अस्सी नब्बे के दशक में बच्चे रहे लोगों के दिमाग में कई सीरियल्स की यादें गोता लगाने लगती हैं. सप्ताह में एक या दो दिन ही आने वाले उस दौर के सीरियल्स की बात ही कुछ और हुआ करती थी. जिनमें होता था शुद्ध और साफ सुथरा मनोरंजन. जो पूरा परिवार एक साथ देख कर टाइम पास किया करता था. अक्सर कुछ पुरानी क्लिपिंग्स उस दौर की यादें ताजा कर देती हैं. लेकिन इस बार एआई से बना एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है. इसे देखकर कुछ यूजर्स तो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं लेकिन कुछ को गुस्सा भी आ रहा है.

दूरदर्शन का हुआ ऐसा हाल

दूरदर्शन की यादें नाम के इंस्टाग्राम हैंडल ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक हाथ दिखता है जो टॉर्च पकड़ा हुआ है. सबसे पहले टॉर्च की रोशनी एक खंडहरनुमा इमारत पर पड़ती है. बाहर लिखा दिखता है दूरदर्शन. धीरे धीरे वीडियो के जरिए वो हाथ घर में एंट्री लेता है. खंडहर हो चुकी इमारत में टूटे फूटे फर्नीचर दिखते हैं. मकड़ी के बड़े बड़े जाले भी नजर आते हैं और पुरानी वीरान दीवारें दिखती हैं. इन दीवारों के बीच दूरदर्शन के यादगार कैरेक्टर नजर आते हैं. रामायण का रावण, महाभारत का दुर्योधन, शांति, श्रीमान श्रीमती, अलिफ लेला, मोघली, ब्योमकेश बख्शी और शक्तिमान जैसे सीरियल के अहम किरदार बेसुध नजर आते हैं.

नाराज हुए यूजर्स

इस वीडियो के जरिए शायद क्रिएटर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उस दूरदर्शन की यादें कितनी धुंधली सी हो गई हैं. और, सारे सीरियल्स दीमाग के किसी कोने में ऐसे ही पड़े हुए हैं. कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर लिखा कि पुराने सीरियल्स की बात कुछ और ही हुआ करती थी. कुछ यूजर्स ने अपने फेवरेट केरेक्टर्स के नाम भी बताए हैं. लेकिन कुछ यूजर्स ने नाराजगी भी जाहिर की है. उनका कहना कि दूरदर्शन का वो दौर कभी ऐसा नहीं हो सकता. वो हमेशा ताजा ही रहेगा.