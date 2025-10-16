पंकज धीर के अंतिम संस्कार में रोते-बिलखते पहुंचीं दीपिका कक्कड़, ऑन स्क्रीन ससुर के जाने का दिखा गम

मशहूर बॉलीवुड और टीवी एक्टर पंकज धीर ने 15 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कहा. बताया जा रहा है कि उनकी मौत कैंसर की वजह से हुई. दूरदर्शन के लिए बीआर चोपड़ा के शो महाभारत में कर्ण का रोल निभाकर घर घर में मशहूर हुए पंकज धीर का जाना हर किसी के लिए किसी झटके से कम नहीं था. ऐसे में सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जिन्होंने कभी उनके साथ काम किया था. पंकज के अंतिम संस्कार में उनके कई कोस्टार्स पहुंचे और उनके चेहरे पर गम साफ झलक रहा था. कलर्स के शो ससुराल सिमर का में पंकज धीर के साथ काम कर चुके दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए वहां पहुंचे.
दीपिका काफी गंभीर, उदास और रोती हुई नजर आईं. दीपिका को वहां मौजूद दूसरे साथियों के साथ दुख जाहिर करते हुए भी देखा गया. ये दोनों अपने दोस्त निकितन धीर को उनके इस मुश्किल समय में हिम्मत देने पहुंचे थे. इस मौके पर सलमान खान भी वहां मौजूद थे. उनके साथ उनके दोस्त नदीम भी पहुंचे थे. उन्हें निकितन को हिम्मत दिलाता देख फैन्स की आंखें भी नम थीं. बता दें कि सलमान और पंकज एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे. दोनों ने साल 1991 में सनम बेवफा और साल 2002 में तुमको ना भूल पाएंगे नाम की फिल्मों में साथ काम किया था.
टीवी का कर्ण अब नहीं रहा
दूरदर्शन का वो महाभारत एक ऐसा शो था जिसे ना अब कोई दोबारा बना सकता है और ना ही इसकी जगह ले सकता है. इसके एक एक किरदार फैन्स के दिलों में बसते हैं. यही वजह है कि लोग आज भी उन्हें पहचानते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं. इसी शो का एक यादगार सितारा अब इस दुनिया में नहीं रहा.
