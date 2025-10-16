विज्ञापन

महाभारत के सेट पर अंधे हो गए पंकज धीर! आंख के पास जा लगा तीर और फूटा खून का फव्वारा

पंकज धीर ने खुद अपने पॉपुलर शो और किरदार से जुड़ा ये किस्सा शेयर किया था. आप ही सोचिए कितनी मुश्किलों के बीच बनता था ये पॉपुलर शो.

महाभारत के सेट पर अंधे हो गए पंकज धीर! आंख के पास जा लगा तीर और फूटा खून का फव्वारा
पंकज धीर के निधन से सदमे में फैन्स
नई दिल्ली:

अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वह कैंसर से पीड़ित थे. पंकज धीर को बीआर चोपड़ा के मशहूर सीरियल ‘महाभारत' में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है. उन्होंने इस रोल को छोटे पर्दे पर जीवंत कर दिया था. इस सीरियल से जुड़े एक सीन की शूटिंग के दौरान उनकी आंखों को गंभीर घाव लगते-लगते बचा था. इस किस्से का जिक्र उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था.

पंकज धीर ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, "सीरियल के लिए कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध की शूटिंग हो रही थी. तीर मेरे धनुष को छूकर टूट जाना चाहिए था, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण तीर मेरी आंख के कोने में जा लगा. जब उन्होंने तीर निकाला, तो खून का फव्वारा निकला. मैं बस लोगों को यह कहते हुए सुन पा रहा था, 'पंकज धीर अंधा हो गया है.' और मैं सोच रहा था कि मेरा करियर अभी शुरू ही हुआ है, मुझे क्या हो गया है?"

उन्होंने आगे कहा, "शो की शूटिंग फिल्म सिटी में हो रही थी, और उस समय वहां पर जंगल था. आस-पास कोई डॉक्टर नहीं था. वे मुझे एक छोटी सी डिस्पेंसरी में ले गए, जहां एक बूढ़ा डॉक्टर एक छोटे से कमरे में बैठा था. उसने मुझे इंजेक्शन दिए, टांके लगाए, और मेरी आंख पर पट्टी बांधी."

लेकिन पंकज धीर को आराम करने का मौका नहीं मिला. कुछ ही समय बाद बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा का सेट पर फोन आया. उन्होंने शूटिंग जारी रखने का आदेश दिया क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आगे का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हो पाता.

इसी कारण न चाहते हुए भी पंकज धीर को शूटिंग करनी पड़ी. शूटिंग के दौरान उनकी आंख पर लगी पट्टी दिखाई न दे, इसकी भी एक तरकीब निकाली गई है. पंकज धीर ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा था, "उन्होंने मेरे चेहरे के एक तरफ से शूट किया और मेरी पट्टी को छोटा कर दिया, और इस तरह मैंने वह सीन पूरा किया." एक इंटरव्यू में पंकज धीर ने बताया था कि 'महाभारत' में उनके रोल के लिए प्रति एपिसोड 3 हजार रुपए दिए जाते थे.

