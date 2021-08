टीवी की संस्कारी गोपी बहू Pool में यूं चिल करती आईं नजर, टू-पीस में बेहद ग्लैमरस लगी देवोलीना भट्टाचार्जी

नासिक वेकेशन की फोटो की शेयर

देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने ये फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है. देवोलीना की ये फोटो उनके नासिक वेकेशन की है. दरअसल कल यानी 22 अगस्त को उनका 36 वां जन्मदिन दिन था, जो देवोलीना ने नासिक में मनाया. वहीं से उन्होंने अपनी ये शानदार और ग्लैमरस फोटो शेयर की है. फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'And yes its indeed a special day. ❣️Happy wala Birthday to me'. फैन्स भी उन्हें जन्मदिन की खूब बधाइयां दे रहे हैं.

देवोलीना का करियर

अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने स्टार प्लस के फेमस सीरियल 'साथ निभाना साथिया' (Saath Nibhaana Saathiya) में गोपी बहु के किरदार से अपने करियर की शुरुआत की थी. साथ ही वो बिग बॉस 13 में भी नजर आ चुकी हैं. बिग बॉस से उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई थी. फिलहाल वो 'साथ निभाना साथिया' के सीजन 2 में भी गोपी का किरदार निभा रही हैं. वहीं सोशल मीडिया पर उनके डांस और सिंगिंग वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं.