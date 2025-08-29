दीपिका सिंह ने गणपति विसर्जन पर किया ऐसा डांस, लोगों की छूटी हंसी, बोले- बप्पा भी डर गए...

मुंबई में इस वक्त गणेश चतुर्थी की धूम है. छोटे से लेकर बड़े पर्दे के ज्यादातर स्टार ने अपने घर में गणपति को विराजमान किया है. कईयों ने गणेश चतुर्थी के दिन ही बप्पा विसर्जित कर दिए तो कई आखिरी दिन पर विसर्जन करेंगे. गणेश विसर्जन के अलग-अलग दिन होते हैं, कोई 5 तो कोई पूरे 10 दिनों (यह आगे पीछे भी हो सकते है) के लिए घर में बप्पा को विराजमान करते हैं. गणेश चतुर्थी वाले दिन स्टार्स में जमकर जश्न देखा गया. अब टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने गणेश विसर्जन किया है और इस जश्न में वह ढोल पर जमकर नाचती नजर आई हैं. दीपिका के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.



बप्पा की विदाई पर जमकर नाचीं एक्ट्रेस

क्रीम रंग की साड़ी में दीपिका ने गणपति विसर्जन पर बजे ढोल पर अपने देसी डांस से मजा ही बांध दिया है. एक्ट्रेस ने यह नहीं सोचा कि वह एक एक्ट्रेस हैं, उनके ढोल की बीट पर जैसे-जैसे पैर उठे, उन्होंने तो बस अपना नाचना जारी रखा. दीपिका का डांस स्टाइल बताता है कि वह बप्पा की विदाई से कितनी खुश हैं और किस तरह उन्होंने इस खास दिन को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है. दीपिका का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और उनके फैंस उनके लिए प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं.

यूजर्स के आए मिक्स रिएक्शन

बप्पा की विदाई पर दीपिका के डांस पर एक फैन ने लिखा है, 'वाह कमाल कर दिया है, क्या नाची हैं आप'. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भक्तों ने गणपति बप्पा के मोरया के जयकारे भी लगाए हैं. दूसरा यूजर लिखता है, 'मैडम थोड़ा धीरे-धीरे डांस करो थक जाओगे'. तीसरे फैन ने लिखा है, 'जिंदगी का असली सुख तो मैडम ले रही हैं'. एक और फैन लिखता है, 'आपका डांस देखकर मेरा भी मन नाचने का कर गया'. वहीं, कई यूजर्स ने दीपिका को जल्दी-जल्दी डांस करने के चलते ट्रोल भी किया है. इसमें एक ने लिखा है, 'लगता है इसमें माता आ गई है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'यह हमेशा ओवरएक्टिंग करती है'. अन्य यूजर ने लिखा- बप्पा डर गए. अब दीपिका के बप्पा की विदाई पर डांस वाले वीडियो पर यूजर्स के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं.