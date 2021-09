Deepika Singh ने अंग्रेजी गाने पर किया जबरदस्त डांस, फैन्स बोले- सुपर्ब एनर्जी...Video वायरल

दीपिका ने किया अंग्रेजी गाने पर डांस

दीपिका सिंह को जितना लोग उनकी लाजवाब एक्टिंग के लिए जानते हैं उतना ही उनके डांस को भी पसंद किया जाता है. यही वजह है कि दीपिका अक्सर अपने फॉलोवर्स के लिए डांस वीडियो साझा करती रहती हैं. उनके अलग-अलग डांसिंग स्टाइल सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं. एक बार फिर दीपिका सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट से एक अंग्रेजी गाने पर थिरकते करते हुए का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में दीपिका सिंगर 'Doja cat' के गाने 'Let me be your women' पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. दीपिका इस वीडियो में डेनिम का क्रॉप टॉप और जींस पहनी हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने स्पोर्ट्स शूज कैरी किए हुए हैं और उनकी हेयर स्टाइल सब का ध्यान खींच रही है. दीपिका ने बेहद प्यारी सी हेयर स्टाइल बनाई है जिसमें उनके एक तरफ के बाल खुले हुए हैं और दूसरी तरफ साइड में उन्होंने एक चोटी बना रखी है. दीपिका इस वीडियो में हमेशा की तरह बहुत ही क्यूट और खूबसूरत नजर आ रही हैं. (Video देखने के लिए यहां क्लिक करें)

फैन्स ने यूं की तारीफ

दीपिका सिंह के इंस्टाग्राम पर फैंस की भरमार है जो उनकी हर अदा से प्यार करते है. वहीं दीपिका के इस वीडियो फैन्स उनके पर उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। उनके एक फैन ने कमेंट मे लिखा है 'सुपर्ब एनर्जी', तो किसी ने लिखा है 'बहुत शानदार'.