विज्ञापन

दो असफल शादियों के बाद दलजीत कौर को जिंदगी में दिखी उम्मीद की किरण, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

टीवी अभिनेत्री दलजीत कौर की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण मिल गई है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने इसके बारे में फैंस को बताया है.

Read Time: 2 mins
Share
दो असफल शादियों के बाद दलजीत कौर को जिंदगी में दिखी उम्मीद की किरण, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
दलजीत को मिली जीने की उम्मीद
नई दिल्ली:

टीवी अभिनेत्री दलजीत कौर की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण मिल गई है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने इसके बारे में फैंस को बताया है. यह कुछ और नहीं, पेंटिंग है, जिसे छोड़ने के बाद दलजीत कौर ने कभी नहीं सोचा था कि वह फिर से ब्रश हाथ में पकड़ेंगी. अभिनेत्री दलजीत कौर ने 25 सितंबर को इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने दिल की बात कही और बताया कि वह फिर से वही कर रही हैं जो उन्हें पसंद है. उन्होंने पेंटिंग के लिए जरूरी सामान खरीदते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है.

इसे शेयर करते हुए दलजीत कौर ने एक भावुक नोट भी लिखा. दलजीत ने लिखा, "दो साल पहले मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी पेंटिंग नहीं करूंगी. आज मैं ब्रश उठा रही हूं—इसलिए नहीं कि अतीत ने मुझे दुख नहीं पहुंचाया, बल्कि इसलिए कि भविष्य भी रंगों का हकदार है." वीडियो में दलजीत पेंटिंग के लिए जरूरी साजो-सामान को एक स्टोर से चुन-चुन कर खरीदती दिख रही हैं. इसके बाद वह कार से इस सामान को घर ले जाती हैं और यहां फिर से उसे अनपैक कर पेंटिंग की तैयारी करती हैं.

इंस्टा स्टोरी में दलजीत ने फोटो भी शेयर की है जिसमें पेंटिंग के लिए टेक्सचर रेडी हो गया है, यह बताया है. बहुत जल्द ही उनकी पेंटिंग फैंस के सामने आएगी. इससे पहले एक पोस्ट में दलजीत ने अपनी फिटनेस यात्रा शुरू करने के बारे में फैंस को बताया था. उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में उनके जीवन की उथल-पुथल और भावनात्मक उतार-चढ़ाव ने उन्हें फिट होने से रोक दिया.

इसका एक वीडियो भी दलजीत ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. इसमें वह जिम में कड़ी मेहनत करती दिखाई दे रही थीं. बता दें कि दलजीत कौर की दो शादियां हो चुकी हैं. 2009 में दलजीत ने 'कुलवधू' शो में अपने सह-कलाकार रहे अभिनेता शालीन भनोट से शादी की थी. उनका एक बेटा भी है, मगर 2015 में दोनों का तलाक हो गया था. इसके बाद दलजीत कौर ने 2023 में निखिल पटेल से शादी की थी. शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Daljiet Kaur, Tv Actress Daljiet Kaur, Daljiet Kaur Latest, Daljiet Kaur Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com