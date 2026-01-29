विज्ञापन

बिग बॉस से लेकर द 50 तक, विदेशों से चुराए गए इन इंडियन रियलिटी शोज के कॉनसेप्ट, सारे के सारे हैं हिट

अगर आप रिएलिटी शो देखने के शौकीन हैं तो आप ये जानकर झटका लग सकता है कि आप पसंदीदा शो इंडिया का ओरिजनल शो नहीं है.

द 50 से बिग बॉस तक ओरिजनल नहीं है एक भी रिएलिटी शो
नई दिल्ली:

इंडिया में जितनी फेमस फिल्में या सीरीज होती हैं उतने ही फेमस रिएलिटी शोज होते हैं. इंडियन ऑडियंस रिएलिटी शोज को बड़े चाव से देखती है. फिर चाहें वो बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी हो या राइज एंड फॉल हो. साल 2025 में 'बिग बॉस 19' काफी चर्चा में रहा था, इसके बाद जल्द ही एक और रिएलिटी शो टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है जिसका नाम है 'द 50'. 

इस शो में भाग लेने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम भी सामने आ चुके हैं.  वहीं बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री की मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर फराह खान इसे होस्ट करेंगी. पर क्या आप जानते हैं कई शोज की तरह ‘द 50' भी इंडिया का ओरिजनल शो नहीं है, बल्कि एक दूसरे शो की कॉपी है. वैसे ये पहला इंडियन रिएलिटी शो नहीं है जिसे बाहर के रिएलिटी शो से कॉपी किया जा रहा है. चलिए हम बताते हैं कौन से वो शोज.

द 50 

द 50 का कॉन्सेप्ट एक फ्रेंच शो Les Cinquante  से चुराया गया है. इस शो में 50 कंटेस्टेंट्स खेलेंगे. कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम भी सामने आ चुके हैं जैसे निक्की तंबोली, अरबाज पटेल, करण पटेल, फैसल, दिव्या अग्रवाल, मोनालिसा, उर्वशी ढोलकिया समेत कई स्टार्स शामिल हैं. शो कलर्स के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भी रिलीज किया जाएगा.

खतरों के खिलाड़ी 

रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी भी ओरिजनल शो नहीं है. इसका कॉन्सेप्ट यूएस के फीयर फैक्टर से चोरी किया हुआ है. इस शो में कंटेस्टेंट्स खतरनाक स्टंट करते नजर आते हैं.

इंडियन आइडल

 सालों से चला आ रहा फेमस सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल असल में ‘अमेरिकन आइडल' की कॉपी है. फिलहाल शो का 16वां सीजन चल रहा है जिसमें श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और रैपर बादशाह बतौर जज नजर आ रहे हैं.

बिग बॉस 

टीवी रिएलिटी शोज का बाप कहा जाने वाला शो बिग बॉस तक इंडिया का ओरिजनल शो नहीं है. ये भी डच रिएलिटी सीरीज ‘बिग ब्रदर' की कॉपी है. ‘बिग ब्रदर' में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने हिस्सा लिया था और शो जीता था.

शार्क टैंक 

बिजनेस स्टार्टअप को सुनहरा मौका देने वाला शो शार्क टैंक भी ओरिजनल नहीं. इसे अमेरिकन टीवी रिएलिटी शो ‘शार्क टैंक' से कॉपी किया गया है. इन शोज के अलावा इंडियाज गॉट टैलेंट, कौन बनेगा करोड़पति, मास्टर शैफ, कॉफी विद करण समेत कई ऐसे शोज हैं जो दूसरे देशों के शो की कॉपी हैं.

Indian Reality Show Copy, Bigg Boss Copy
