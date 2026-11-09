Bigg Boss 20: मोहित चौहान के गाने से क्यों इमोशनल हुए सलमान खान, सलीम खान और मोहम्मद रफी से कनेक्शन

Bigg Boss 20:'बिग बॉस 20' के आने वाले 'वीकेंड का वार' एपिसोड में कई कलाकार शामिल होंगे, जिनमें मशहूर गायक मोहित चौहान भी शामिल हैं. मेकर्स ने हाल ही में आने वाले एपिसोड का एक प्रोमो जारी किया है, जिससे फैंस को अंदाजा हो सकता है कि इस एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा. प्रोमो में शो के होस्ट और सुपरस्टार सलमान खान भावुक होते नजर आए. ऐसा तब हुआ जब गायक मोहित चौहान ने सलमान के पिता और दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान को एक खास ट्रिब्यूट दिया. उन्होंने सलीम खान द्वारा लिखा गया एक गाना गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

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सलमान खान भावुक हुए

मोहित चौहान ने बताया कि वह सलमान के बहुत बड़े फैन हैं और साथ ही यह भी कहा कि वह सलमान के पिता सलीम खान के और भी बड़े फैन हैं. उन्होंने सलमान से कहा, "मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं." जिस पर सलमान ने उन्हें धन्यवाद दिया. मोहित चौहान ने आगे कहा, "लेकिन मैं आपके पिता का और भी बड़ा फैन हूं." उन्होंने दिग्गज कलाकार और पटकथा लेखक सलीम खान के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया. इसके बाद सिंगर ने 1963 की फिल्म 'बचपन' का गाना 'मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता' गाया. गौरतलब है कि इस फिल्म में सलीम खान ने एक अभिनेता के तौर पर काम किया था, जो बॉलीवुड के सबसे मशहूर पटकथा लेखकों में से एक बनने से काफी पहले की बात है. इस ट्रिब्यूट ने सलमान खान का दिल छू लिया. वह इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए. अभिनेता ने अपने आंसुओं को रोकने के लिए चुपचाप दूसरी तरफ मुंह फेर लिया.

सलमान खान और सलीम खान का रिश्ता

यह तो सभी जानते हैं कि सलमान खान का अपने पिता सलीम खान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है. हाल ही में उन्होंने 'बिग बॉस 20' में अपने इस रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. पिछले महीने उन्होंने यह भी बताया कि अपने पिता से बातचीत के दौरान, उन्होंने एक बेटे के रूप में अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगी. सलमान ने बताया, "हम सभी से कुछ गलतियां हो जाती हैं, और फिर हमें पछतावा होता है. जैसे कुछ दिन पहले, मैं अपने पिता से बात कर रहा था. हम आराम से बैठे थे और मैंने उनसे कहा कि एक बेटे के तौर पर, अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा हो या आपको निराश किया हो, तो मुझे सच में बहुत दुख है."

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इस बीच, 5 अक्टूबर को सलीम खान काफी समय बाद सबके सामने नजर आए. वे मुंबई में अरबाज खान और शुरा खान की बेटी सिपाारा के पहले जन्मदिन के मौके पर पहुंचे थे. इस जश्न में सलमान खान भी मौजूद थे. सलीम खान का यहां सार्वजनिक रूप से दिखना, इस साल की शुरुआत में उनके अस्पताल में भर्ती होने के कई महीनों बाद हुआ है. तब उन्हें हल्का ब्रेन हैमरेज हो गया था.

