'बिग बॉस 19' में अशनूर की वजह से आपस में भिड़े अमाल मलिक-अभिषेक बजाज, हाथापाई-गाली की आई नौबत

सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में घर के नए कैप्टन के चुनाव के लिए बिग बॉस द्वारा दिया गया एक टास्क देखने को मिला. लेकिन बिग बॉस है तो आसानी से कोई टास्क कैसे पूरा हो सकता है. इसी बीच बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में अशनूर कौर के कारण अभिषेक बजाज और अमाल मलिक के बीच झड़प देखने को मिली. वहीं बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों कंटेस्टेंट हाथापाई और गंदी गालियों पर उतर गए. जबकि घरवालों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस भी बिग बॉस 19 के 3 अक्टूबर के एपिसोड का इंतजार है.

प्रोमो में कैप्टन्सी टास्क की शुरुआत होते हुए दिखाया गया, जिसमें अशनूर कैप्टन्सी टास्क की शुरुआत करती नजर आ रही हैं. वहीं अमाल मलिक कमेंट करते हुए कहते हैं समझ नहीं आया भौंक रही है बहुत. इस पर अभिषेक बजाज को गुस्सा हो जाते हैं. इसके बाद अमाल पर अभिषेक चढ़ जाते हैं और बात हाथापाई और गंदी गालियों तक पहुंच जाती है. इस दौरान अभिषेक अमाल मलिक को धक्का भी दे देते हैं, जिसके चलते टास्क को बीच में ही रोक दिया जाता है.

प्रोमो देखने के बाद फैंस भी रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ये दोनों ही सस्ता नशा कर रहे हैं. लेकिन अभिषेक डोज ज्यादा ले रहा है लगता है. हर टाइम बस फिजिकल होकर फुटेज लेना जानता है. बाकी एपिसोड में बस अशनूर अशनूर. सीजन रट्टा मारके आया है. दूसरे यूजर ने लिखा, अमाल को तो पूरा हिला दिया. तीसरे यूजर ने लिखा, अमाल फिर थोड़ी देर बाद सॉरी बोलने आ जाएगा. हालांकि अमाल और अभिषेक बजाज की फाइट का फैसला वीकेंड के वार पर होने वाला है. लेकिन खबरें हैं कि फरहाना भट्ट एक बार फिर कैप्टन बन गई हैं.