मिर्जापुर में हुई इस मरे हुए किरदार की वापसी, नाम सुन खुशी से फूले नहीं समाए फैंस

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर इलाके में फैले अपराध, सत्ता और बदले की राजनीति पर आधारित क्राइम–थ्रिलर वेब सीरीज मिर्जापुर के सीजन वन और सीजन टू ने फैंस का भरपूर मनोरंजन किया था. इस वेब सीरीज पर एक फिल्म भी बन रही है, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्म का शीर्षक 'मिर्जापुर द फिल्म' रखा गया है. इस फिल्म में एक अहम किरदार आपको फिर से दिखाई देगा, जिसका द एंड वेब सीरीज के पहले पार्ट में मुन्ना भैया (दिव्येंदु शर्मा) की गोली से हो गया था.

श्रिया पिलगांवकर ने दी जानकारी

अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर ने वह जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है. श्रिया पिलगांवकर ने मिर्जापुर के सीजन वन में स्वीटी गुप्ता का किरदार निभाया था. इसमें स्वीटी की हत्या उसके ही विवाह समारोह में मुन्ना भैया द्वारा कर दी जाती है, जब वह गर्भवती होती है. फिलहाल 'मिर्जापुर द फिल्म' शूटिंग कर रही है.

श्रिया ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें साझा कीं. पहली तस्वीर फिल्म के क्लैपबोर्ड की थी, जबकि दूसरी तस्वीर में अली फजल, श्वेता त्रिपाठी, दिव्येंदु, पंकज त्रिपाठी, रसिका दुगल और अन्य कलाकारों के साथ एक ग्रुप फोटो है. कैप्शन में श्रिया ने लिखा, "8 साल बाद... अंदाजा लगाओ कौन मौत के मुंह से वापस आ गया है. मिर्जापुर फिल्म. फिलहाल शूटिंग चल रही है. जल्द मिलेंगे." मिर्जापुर का सीजन वन 2018 में रिलीज हुआ था.

फैंस हुए एक्साइटेड

श्रिया के पोस्ट से उनके फैंस उत्साहित दिख रहे हैं. उन्होंने पूछा है कि क्या फिल्म में विक्रांत मैसी भी है? बता दें सीजन वन में विक्रांत मैसी भी मुन्ना भैया के हाथों मारे गए थे. पहले सीजन में एक्टर पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, विक्रांत मैसी, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, रसिका दुग्गल, हर्षिता गौर और कुलभूषण खरबंदा ने अहम् किरदार निभाए थे. दूसरे सीजन में विक्रांत और श्रिया को छोड़कर पहले सीजन के मुख्य कलाकार बरकरार रखे गए हैं. दूसरे सीजन में विजय वर्मा, ईशा तलवार, लिलिपुट, अंजुम शर्मा, प्रियांशु पैन्युली, अनंगशा बिस्वास और नेहा सरगम सहित कई कलाकारों ने एंट्री ली थी.

हैवान में नजर आएंगी श्रिया

या जल्द ही प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगी. फिल्म की शूटिंग इस साल अगस्त में शुरू हुई थी. इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद पर्दे पर साथ दिखाई देंगे. सैफ और अक्षय ने आखिरी बार 'टशन' में साथ काम किया था, जो फ्लॉप रही थी.

'एकुलती एक' से शुरू की अभिनय की शुरुआत

श्रिया की बात करें तो उन्होंने 2013 में मराठी फिल्म 'एकुलती एक' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार मिला था. श्रिया ने 'फैन' से अपने हिंदी अभिनय करियर की शुरुआत की थी. अभिनेत्री ने 'गिल्टी माइंड्स', 'द ब्रोकन न्यूज' और 'ताजा खबर' जैसी सफल वेब सीरीज से अपनी पहचान बनाई. 'गिल्टी माइंड्स' और फिल्म 'इश्क-ए-नादान' में भी उन्होंने काम किया.