बिग बॉस 19 के पहले एपिसोड का प्रोमो, इस कंटेस्टेंट को कुनिका सदानंद बोलीं- लीडर गिरी मत कर, फैंस बोले- अब मजा

Bigg Boss 19 Promo: बिग बॉस 19 के पहले एपिसोड में कंटेस्टेंट के बीच बहस देखने को मिलने वाली है, जिसका प्रोमो देख फैंस एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. 

बिग बॉस 19 के पहले एपिसोड का प्रोमो आया सामने
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का प्रीमियर हो गया है, जिसमें सलमान खान के शो में 16 कंटेस्टेंट की एंट्री देखने को मिली है. वहीं अब फैंस को पहले एपिसोड का इंतजार है, जिसकी झलक मेकर्स ने नए प्रोमो में दिखा दी है. क्लिप में पहले ही एपिसोड में एलिमिनेशन टास्क होता दिख रहा है. दरअसल, बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि उन्हें आपसी सहमति से तय करना होगा कि कौनसा कंटेस्टेंट है, जो गेम में रहना डिजर्व नहीं करते. आगे बहस देखने को मिलती है और आखिर तक आते आते कंटेस्टेंट किसी एक कंटेस्टेंट को चुनने के लिए तैयार नजर आते हैं. 

प्रोमो में बिग बॉस द्वारा दिए गए टास्क में किसी एक को चुनने के लिए कंटेस्टेंट के बीच बहस छिड़ जाती है. इसी बीच एक्ट्रेस कुनिका सदानंद अपना आपा तब खो देती हैं जब मृदुल तिवारी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं. इस पर एक्ट्रेस कहती हैं, लीडरगिरी मत कर. नाम बता. उनका यह रिएक्शन आग में घी डालने का काम करता है. हालांकि कंटेस्टेंट के बीच बहस जारी रहती है. लेकिन आखिर में घरवाले नतीजे पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं. 

इस प्रोमो को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन सामने आया है. एक यूजर ने लिखा, अब आएगा मजा. वहीं फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं कि आखिर आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है. 

बता दें, बिग बॉस 19 में इस बार गौरव खन्ना, अशनूर कौर, अवेज़ दरबार, नगमा मिराजकर, बसीर अली, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, ज़ीशान क़ादरी, अभिषेक बजाज, नेहल चुडासमा, नीलम गिरी और अमाल मलिक जैसे सितारों ने एंट्री की है. 

