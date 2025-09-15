विज्ञापन

बिग बॉस 19 में हुई सीजन की सबसे बड़ी लड़ाई! हाथापाई तक पहुंची बात, पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हुए दो कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 के दो कंटेस्टेंट पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हो गए हैं, जो कि बिग बॉस ने एक बड़ी लड़ाई के बाद फैसला लिया है.

बिग बॉस 19 में हुई सीजन की सबसे बड़ी लड़ाई! हाथापाई तक पहुंची बात, पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हुए दो कंटेस्टेंट
पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हुए बिग बॉस 19 के ये दो कंटेस्टेंट
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 को शुरु हुए कुछ ही हफ्ते बीते हैं. लेकिन शुरुआत में ही लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बिग बॉस को कड़ा कदम उठाना पड़ा है. इसी बीच शो से एक बड़ी खबर सामने आई है कि दो कंटेस्टेंट के बीच बड़ी लड़ाई के बाद बिग बॉस ने दो कंटेस्टेंट को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया है. इस खबर से फैंस भी काफी हैरान नजर आ रहे हैं. क्योंकि एक कंटेस्टेंट ने तो इसी हफ्ते शो में एंट्री ली है. इससे आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं शहनाज गिल के भाई शहबाज बादेशा की. वहीं दूसरे कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज हैं.

दरअसल, अभिषेक बजाज और शहबाज बादेशा की लड़ाई तब शुरु हुई जब अमाल के साथ अभिषेक कुनिका सदानंद से बहस कर रहे थे. वहीं वह कहती हैं, रिस्पेक्ट शो मत करो अगर दिल में ना हो. इस पर अभिषेक जवाब में कहते हैं, रिस्पेक्ट कमानी होती है. इसी बीच शहबाज बादेशा लड़ाई में कूद पड़ते हैं और कुनिका को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि दिन में तुम हलवा मांगते हो उनसे खाने को और अब ऐसे बाते करते हो. इसके बाद दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है.

अमिभेक को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं अभी अभी आया है तू ज्यादा मत बोल. बाद में दोनों एक-दूसरे को धक्का देते हैं, जिसके बाद लड़ाई फिजिकल हो जाती है और घरवालों को रोकना पड़ता है. इसके बाद मेकर्स क्लिप देखते हैं और फैसला लेते हैं कि शहबाज बादेशा और अभिषेक बजाज को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया जाएगा.

बता दें, इस हफ्ते शो में सलमान खान वीकेंड का वार पर नहीं नजर आए थे. जबकि फराह खान ने होस्ट की कमाल संभाली थी. जबकि अक्षय कुमार और अरशद वारसी शो में बतौर स्पेशल गेस्ट बनकर अपनी अपकमिंग फिल्म जॉली एलएलबी को प्रमोट करने पहुंचे थे.

