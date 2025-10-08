स्टार प्लस के पॉपुलर शो बिदाई की साधना ने रचाई दूसरी शादी, जानते हैं किसका बेटा है दूसरा पति?

‘बिदाई' फेम सारा खान ने एक साल की डेटिंग के बाद अभिनेता-निर्माता कृष पाठक के साथ 6 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज कर ली. इस जोड़े की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी और अब वे 5 दिसंबर को एक भव्य शादी समारोह के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने की तैयारी में हैं. एक साल तक एक-दूसरे को जानने के बाद, सारा खान और कृष पाठक ने अपनी लव स्टोरी को नया मोड़ देते हुए कोर्ट मैरिज कर ली. शादी के कागजात पर साइन करने के बाद सारा ने भावुक होते हुए कहा, “जब से हम साथ रहने लगे, मैं खुद को कृष की पत्नी की तरह महसूस कर रही थी, लेकिन कोर्ट मैरिज का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था. मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पेट में तितलियां उड़ने लगीं. कृष वही हैं, जिन्हें मैंने हमेशा अपने जीवनसाथी के रूप में चाहा. मुझे लगता है कि जब आप धैर्य रखते हैं, तो सही इंसान जरूर मिलता है. हमारा रिश्ता इस जन्म से भी आगे का लगता है.”

5 दिसंबर को होगी ग्रैंड वेडिंग

सारा और कृष अब 5 दिसंबर को एक शानदार शादी की प्लानिंग कर रहे हैं. कृष ने बताया, “हमारी कोर्ट मैरिज एक पर्सनल इवेंट था, लेकिन दिसंबर की शादी में खूब धूमधाम होगी, नाच-गाना और ढेर सारा जश्न होगा.” इस कपल की प्रेम कहानी की शुरुआत एक डेटिंग ऐप पर हुई थी. सारा ने याद करते हुए कहा, “जब मैंने कृष की तस्वीर देखी, मुझे तुरंत एक अलग ही कनेक्शन महसूस हुआ. हमने चैट शुरू की और अगले ही दिन मिले. मैंने उन्हें साफ बता दिया था कि मैं कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं, बल्कि स्टेबल रिश्ते की तलाश में हूं.”

कृष: हमारी कहानी एकदम जेन-जी है

‘पीओडब्ल्यू: बंदी युद्ध के' और ‘ये झुकी झुकी सी नजर' जैसे शोज में नजर आ चुके कृष, जो रामानंद सागर के ‘रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी के बेटे हैं ने कहा, “हमारी कहानी पूरी तरह जेन-जी स्टाइल की है. हम दोनों अपने पिछले रिश्तों से टूटे हुए थे. मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर की परवरिश हूं और शादी का कॉन्सेप्ट मेरे लिए नया था. लेकिन सारा को उनके माता-पिता का मजबूत रिश्ता देखकर हमेशा ऐसी स्टेबिलिटी चाहिए थी. जब मैंने उनकी तस्वीर देखी, मुझे तुरंत एक खिंचाव महसूस हुआ. उनसे मिलने के बाद सब बदल गया और मैंने तय कर लिया कि मैं उन्हें कभी नहीं खोना चाहता.”

सारा: प्यार सबसे बड़ा धर्म है

अपनी इंटर रिलिजीयस शादी पर सारा ने कहा, “प्यार सबसे बड़ा धर्म है. हर धर्म हमें पहले प्यार करना सिखाता है, और यही हमारा विश्वास है.”