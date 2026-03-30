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भारती सिंह केवल कॉमेडी से नहीं कमाती पैसा, टीवी से इतने प्रतिशत है कमाई, जानें कितना है कॉमेडियन का नेटवर्थ

छोटे शहर से निकलकर टीवी की बड़ी स्टार बनीं भारती सिंह आज करोड़ों की मालकिन हैं, जानिए उनकी कमाई के मजेदार सोर्स.

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भारती सिंह केवल कॉमेडी से नहीं कमाती पैसा, टीवी से इतने प्रतिशत है कमाई, जानें कितना है कॉमेडियन का नेटवर्थ
छोटे शहर की लड़की बनी कॉमेडी क्वीन
नई दिल्ली:

कभी छोटे से शहर अमृतसर की गलियों में सपने देखने वाली एक लड़की आज टीवी की दुनिया की सबसे चहेती कॉमेडियन बन चुकी है. भारती सिंह का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं है. इसमें संघर्ष है, मेहनत है और वो जज्बा है जिसने उन्हें भीड़ से अलग खड़ा किया. आज भारती सिर्फ लोगों को हंसाती ही नहीं, बल्कि अपनी कमाई के दम पर एक मजबूत मुकाम भी बना चुकी हैं. उनकी इनकम के तरीके जितने दिलचस्प हैं, उतना ही मजेदार है उनका सफर.

संघर्ष से शुरू हुआ सफर

अमृतसर में जन्मी भारती सिंह ने अपनी जिंदगी की शुरुआत बेहद साधारण तरीके से की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉमेडी में कदम रखा, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी. कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. ‘कॉमेडी सर्कस' ने उनकी जिंदगी बदल दी और यहीं से उन्हें असली पहचान मिली.

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टीवी बना सबसे बड़ा गेम चेंजर

भारती सिंह के करियर का सबसे बड़ा मोड़ टीवी साबित हुआ. ‘द कपिल शर्मा शो', ‘इंडियाज गॉट टैलेंट' और ‘खतरों के खिलाड़ी' जैसे शो ने उन्हें हर घर तक पहुंचा दिया. यही वजह है कि उनकी कुल कमाई का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा टीवी से आता है. स्क्रीन पर उनकी एनर्जी और कॉमिक टाइमिंग उन्हें सबसे अलग बनाती है.

होस्टिंग और लाइव शो से भी तगड़ी कमाई

सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, भारती ने होस्टिंग में भी अपना जलवा दिखाया. बड़े-बड़े शो होस्ट करने के साथ-साथ वो लाइव कॉमेडी शो और टूर भी करती हैं. इनसे उनकी कमाई का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा आता है. उनके लाइव शो में जोश और हंसी का डबल डोज मिलता है.

ब्रांड्स और सोशल मीडिया से कमाई

भारती की पॉपुलैरिटी का फायदा ब्रांड्स भी उठाते हैं. कई कंपनियां उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए साइन करती हैं, जिससे उनकी इनकम का करीब 15 प्रतिशत हिस्सा आता है. वहीं सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म से भी उन्हें करीब 5 प्रतिशत अतिरिक्त कमाई होती है. उनकी फैन फॉलोइंग यहां भी जबरदस्त है.

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पर्सनल लाइफ भी है सुपरहिट

भारती सिंह ने 2017 में हर्ष लिंबाचिया से शादी की. आज वो दो बच्चों की मां हैं और अपने काम के साथ परिवार को भी पूरी अहमियत देती हैं. उनकी जिंदगी में काम और परिवार का बैलेंस साफ नजर आता है.

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