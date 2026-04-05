विज्ञापन
WAR UPDATE

कृष्णा अभिषेक पर टूटा था दुखों का पहाड़, पिता के निधन के 10 दिन बाद इस मजबूरी के चलते करनी पड़ी कॉमेडी

कॉमेडी और अपने हाजिर जवाब अंदाज के लिए मशहूर कृष्णा अभिषेक के लिए जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी. कई बार तो इतनी मुश्किल कि अपने दुख दर्द के ऊपर काम को रखना पड़ा.

Read Time: 4 mins
Share
कृष्णा अभिषेक पर टूटा था दुखों का पहाड़, पिता के निधन के 10 दिन बाद इस मजबूरी के चलते करनी पड़ी कॉमेडी
कृष्णा अभिषेक ने याद किया अपना मुश्किल दौर
Social Media
नई दिल्ली:

कृष्णा अभिषेक को उनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है. हाजिर जवाबी हो या किसी भी एक्ट में चार चांद लगाना कृष्णा अपना रोल बखूबी निभाते हैं. यही वजह है कि वह इंडियन टेलीविजन के बेस्ट कॉमेडियन में से एक माने जाते हैं. पर्दे पर सबको हंसाने वाले कृष्णा ने अपनी पर्सनल लाइफ में कई दुख और दर्द सहे हैं. छोटी उम्र में मां का निधन हो गया. पिता के साथ बचपन बीता और जब उन्होंने साथ छोड़ा तो दुख और शोक मनाने का समय भी नहीं मिला. कृष्णा ने हाल में शेफाली जरीवाला के पति और एक्टर पराग त्यागी के पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी का वो दौर याद किया. जिसे वो अपना सबसे मुश्किल समय मानते हैं. 

पिता की मौत के बाद टूट गए थे कृष्णा अभिषेक

कृष्णा ने अपने सबसे दर्दभरे दौर के बारे में बात करते हुए वो समय याद किया जब पिता के निधन के ठीक बाद उन्हें कॉमेडी एक्ट करना पड़ा था. कृष्णा ने बताया कि 'कॉमेडी नाइट्स बचाओ' के प्रोड्यूसर विपुल डी.शाह ने उनसे एपिसोड शूट करने की गुजारिश की थी, क्योंकि उनके पास पहले से शूट किए हुए एपिसोड्स का कोई बैकअप नहीं था.

Latest and Breaking News on NDTV

कृष्णा ने कहा, "दुख की बात करें तो, 26 अगस्त 2016 को मेरे पिता का निधन हो गया था. उस समय मैं भारती सिंह के साथ 'कॉमेडी नाइट्स बचाओ' में काम कर रहा था, जहां हम लोगों को 'रोस्ट' (मजाक) करते थे. मुझे याद है कि उस शो में शेफाली जरीवाला भी आई थीं. शेफाली और राखी सावंत एक एपिसोड में साथ नजर आई थीं, और उस एपिसोड के कई क्लिप्स आज भी वायरल होते रहते हैं."

पिता के निधन के 10वें दिन करनी पड़ी कॉमेडी

"जब मेरे पिता गुजर गए, तो उनकी 'तेरहवीं' की रस्में भी पूरी नहीं हो पाई थीं. मेरे पिता के निधन के 10वें दिन विपुल जी मुझसे मिलने आए और कहा, "मुझे आपसे एपिसोड शूट करने के लिए कहना बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे पास पहले से शूट किए हुए एपिसोड्स का कोई स्टॉक नहीं बचा है."

Latest and Breaking News on NDTV

कृष्णा ने यह भी बताया कि प्रोड्यूसर्स ने एक एपिसोड के लिए कैटरीना कैफ का शेड्यूल पहले ही पक्का कर लिया था, और वे शूटिंग कैंसल नहीं कर सकते थे. उन्होंने आगे कहा, "विपुल जी ने मुझे बताया कि उन्होंने शूटिंग के लिए कैटरीना की डेट्स ले ली हैं और उनके पास कोई 'बैंक एपिसोड' (पहले से शूट किए हुए एपिसोड) नहीं हैं. मैंने उनसे कहा कि मैं अभी शूट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन विपुल जी ने मुझसे कहा कि वे मेरी हालत समझते हैं और इस मुश्किल घड़ी में मुझसे शूट करने के लिए कहना गलत है, लेकिन अगर मैं सिर्फ तीन घंटे के लिए शूट कर लूं तो शनिवार को होने वाला टेलीकास्ट बिना किसी मुसीबत के चल पाएगा."

यह भी पढ़ें: धुरंधर 2 की फैन हुईं मौसमी चटर्जी, 4 घंटे की फिल्म देखने के बाद ये था 77 साल की सीनियर एक्ट्रेस का रिएक्शन

कृष्णा ने याद किया जब कैटरीना कैफ को उनके साथ हुई ट्रैजिडी के बारे में पता चला तो वे उनसे मिलने आईं और उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने कहा, "आखिरकार मैं शूटिंग पर गया और कैटरीना को पता चल गया कि मैं ऐसे मुश्किल हालात में भी शूटिंग कर रहा हूं. वे मुझसे मिलने आईं और उन्होंने मेरे प्रति बहुत अपनापन दिखाया. यह उनकी बहुत बड़ी दरियादिली थी. मैं सभी लोगों की इज्जत करता हूं लेकिन कैटरीना के लिए मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह और गहरा सम्मान है."

यह भी पढ़ें: द केरल स्टोरी 2 की ये एक्ट्रेस बचपन में थी पापा के हाथ की कठपुतली, 6 साल की उम्र से दे रही ऑडिशन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Krushna Abhishek, Krushna Abhishek Father Death, Krushna Abhishek Katrina, Kapil Sharma, Bharti Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com