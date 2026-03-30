मुस्लिम पति, पारसी परिवार से थीं जरीन खान, बेटे जायद खान ने मां के निधन के 5 महीने बाद बताया क्यों हिंदू रीति रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार 

दिवंगत एक्ट्रेस जरीन खान का बीते साल मुंबई में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था. वहीं एक्ट्रेस के बेटे जायद खान ने हिंदू रीति रिवाज से मां का अंतिम संस्कार किया. वहीं सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बन गया और कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया. लेकिन अब जायद खान ने ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए बताया कि वह उनकी मां की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को गंगा में बहाया जाए. जूम को दिए इंटरव्यू में मां की आखिरी इच्छा को याद करते हुए जायद खान इमोशनल हो गए. वहीं उन्होंने मां के हिंदू रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब दिए. जबकि उनकी शादी एक मुस्लिम परिवार में हुई थी और वह पारसी परिवार से थीं.

ट्रोल होने पर दिया जायद खान ने जवाब

आगे एक्टर ने बताया कि उनके घर में 'इंसानियत' ही सबसे बड़ा धर्म है और उनका स्टाफ अलग-अलग बैकग्राउंड से आता हैं, और उनके रहने, खाने और खर्चों का ध्यान रखने के अलावा, उनका परिवार यह भी पक्का करता है कि उनके बच्चों को वे सभी मौके मिलें जिनकी उन्हें जरूरत है. उन्होंने कहा, “एक परिवार के तौर पर हमारा मानना ​​है कि धर्म एक बहुत ही पर्सनल है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं न कि इस बात पर कि कौन-सा धर्म बेहतर है और कौन-सा बुरा है. ऐसी बातें कहना सही नहीं है. हम खुद को एक बेहद धर्मनिरपेक्ष परिवार के तौर पर बताते हैं और हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है.”

ये भी पढ़ें- ऐश्वर्या राय से होती थी इस एक्ट्रेस की तुलना, पनौती का मिला टैग, राजकुमार हिरानी की एक फिल्म ने बदली किस्मत

जायद खान ने बताई मां की इच्छा

मां की आखिरी इच्छा के बारे में बताते हुए जायद खान ने बताया कि वह एक दिन नदी के पास अकेली बैठी थीं और उनके दिमाग में एक ख्याल आया और कहा अगर मैं कभी चली जाऊं तो मेरी अस्थियां इस नदी में बहा देना. मैं फ्री होना चाहती हूं. आपकी मां की जो भी आखिरी इच्छा होगी वह पूरी होगी. यह मायने नहीं रखता कि लोग क्या कहेंगे. यह नहीं मायने रखता कि वह कितनी नफरत कर सकते हैं. मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता. हालात ऐसे हैं. दुर्भाग्यवश उन हालातों को बदलने में वक्त लगेगा.

जरीन खान के बारे में

7 नवंबर 2025 को जरीन खान का निधन हुआ था. वहीं मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया. जबकि बेटे जायद ने पारसी होते हुए हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया था. जबकि उनके परिवार ने नदी में एक्ट्रेस की अस्थिया विसर्जित की थी.

ये भी पढ़ें- भूत बंगला की रिलीज डेट का कोई अता-पता नहीं दूसरों की फिल्म की वकालत कर रहे प्रिदयर्शन, धुरंधर 2 पर बोले- वो बेवकूफ हैं