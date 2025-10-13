शादी से पहले सोनाली बेंद्रे ने अविका गौर से पूछा था ऐसा सवाल, जिसके बाद फूट- फूट के  रो पड़ी थी एक्ट्रेस

टेलीविजन की बालिका वधू यानी एक्ट्रेस अविका गौर और सोशल एक्टिविस्ट मिलिंद चंदवानी कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले शो "पति पत्नी और पंगा" में 30 सितंबर को शादी के बंधन में बंध गए हैं. ऐसा बहुत ही कम हुआ है, जब किसी एक्ट्रेस ने टीवी पर शादी की हो. आपको बता दें, दोनों की शादी किसी सपने से कम नहीं थी.



वहीं इस शो को सोनाली बेंद्रे कर रही हैं. बता दें, अविका गौर ने शादी के दौरान ने सोनाली बेंद्रे के साथ खास अटैचमेंट के बारे में बताया, जिसके बाद दोनों की आंखें नम हो गईं. आइए जानते हैं, इस बारे में.



अविका गौर ने कहा- सोनाली मैम बिल्कुल परिवार जैसी है



सोनाली बेंद्रे के साथ अनमोल पल के बारे में बताते हुए, अविका गौर ने कहा, "जब शादी का इंविटेशन कार्ड सामने आया और सोनाली मैम ने मुझे गले लगाया, तो ऐसा लगा जैसे परिवार का कोई सदस्य हो. उनसे गले लगाकर मुझे ऐसा लगा था, जैसे वो बहुत ही करीबी हैं. हमारा रिश्ता टीवी तक सीमित नहीं हैं.



उन्होंने मुझे थामा और पूछा, 'क्या ये सच में हो रहा है? कैसा लग रहा है?' उस पल तक, मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझसे ये पूछा था. ऐसा लग रहा था, जैसे उन्हें मेरी परवाह है और वो ये सब कैमरे या शो के लिए नहीं पूछ रही हैं, बल्कि उनका हर वाक्य दिल से निकल रहा है. सोनाली मैम के साथ वो मेरे लिए बहुत ही पर्सनल पल था. उस दौरान मुझे लगा जैसे मुझे देखा, समझा और सहारा दिया जा रहा है.



शादी के बाद, मुझे पता था कि मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे परिवार जैसा महसूस कराया था और मेरी खुशियों में जश्न मना रहा था.मुझे मैम को धन्यवाद देना बहुत जरूरी लगा, और ये एक ऐसी याद है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी. "



जानें- कैसे हुई थी अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की मुलाकात



अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की पहली मुलाकात साल 2019 में हुई थी और साल 2020 में दोनों ने एक- दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था. पांच साल साथ रहने के बाद, मिलिंग ने अविका को शादी के लिए प्रपोज किया था. बता दें, इसी साल 11 जून को एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दोनों ने बताया था कि उनकी सगाई हो चुकी है. अब दोनों पति- पत्नी हैं.



