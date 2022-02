Avneet Kaur ने महज 20 साल की उम्र में खरीदी अपनी 'ड्रीम कार', कीमत सुन उड़ जाएंगे होश...देखें PHOTOS

अवनीत कौर ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वे अपनी नई कार के साथ दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों में अवनीत के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही है. अवनीत ने महज 20 साल की उम्र में व्हाइट कलर की इतनी महंगी रेंज रोवर गाड़ी खरीदी है, जिसकी कीमत सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे. आपको जानकर हैरानी होगी कि Avneet Kaur ने 1.2 करोड़ की गाड़ी अपने कलेक्शन में शामिल की है. अवनीत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है, "This is my year of dreams coming true" यानी "यह मेरा सपनों का साल सच हो रहा है".

बता दें, छोटे पर्दे पर नाम कमाने के बाद अब Avneet Kaur 'टीकू वेड्स शेरू' से फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं. इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखाई देने वाले हैं. इस फिल्म में अवनीत 'टीकू' के रोल में नजर आएंगी और उन्हें नवाज के साथ इश्क फरमाते हुए देखा जाएगा. हालांकि इससे पहले भी अवनीत फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी यह पहली फिल्म होगी. गौरतलब है कि अवनीत को सबसे पहले साल 2010 में रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर' में कंटेस्टेंट के तौर पर देखा गया था .

