बॉडीशेमिंग पर छलका अशनूर कौर का दर्द, मेरा शरीर फूलने लगता था...बचपन से लेकर टीनएज तक मैं टीवी के सामने बड़ी...

'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार एपिसोड थोड़ा इमोशनल ट्रैक पर चला गया जब होस्ट सलमान खान ने तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद को अशनूर कौर के खिलाफ की गई बॉडी शेमिंग के लिए कड़ी फटकार लगाई. सलमान ने घरवालों के पीठ पीछे कहे गए कमेंट्स का खुलासा किया, जिससे अशनूर हैरान रह गईं और अपने लंबे बॉडी-इमेज संघर्ष को शेयर करते हुए फूट-फूटकर रोने लगीं.

छलका अशनूर कौर का दर्द

आंसू थामते हुए अशनूर ने बताया, “सेट पर आने के बाद मेरा शरीर सूज जाता था. बचपन से लेकर टीनएज तक मैंने हर तरह की कोशिश की. एक दौर था जब खाने से डर लगता था. मैं भूखी रहती थी. घर में आने से पहले मैंने 9 किलो वजन घटाया था.”

सलमान ने अशनूर को संभालते हुए कहा, “मेरा भी वजन बढ़ता था.” अशनूर ने आगे कहा, “14 साल की उम्र से मैं कैमरे के सामने बड़ी हो रही हूं. तब से जंक फूड को हाथ तक नहीं लगाया. घर में हर कोई जानता है कि मैं कितना कम खाती हूं. लोग मुझे ज्यादा खाने को कहते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती. हर शरीर अलग होता है. खासकर जब आप खुद को स्पिरिचुअल बताते हैं, सबका खयाल रखने की बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे किसी को शर्मिंदा करते हैं. यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, दर्शकों के लिए भी है. आप उन लाखों लोगों को बुरा महसूस करा रहे हैं जो अपने शरीर से जूझ रहे हैं. इसलिए तान्या, तुम्हें शर्म आनी चाहिए.”

मिला अभिषेक बजाज का साथ

अभिषेक बजाज ने अशनूर का साथ देते हुए कहा कि वह हमेशा अपने डाइट को लेकर सतर्क रहती हैं और ऐसे कमेंट्स ने उन्हें गहरी ठेस पहुंचाई. तान्या ने पहले तो बातें याद न होने की दुहाई दी, लेकिन बाद में माफी मांगी. सलमान ने इसे महज फॉर्मैलिटी बताया.

सलमान की फटकार

सलमान बोले, “तुम माफी इसलिए मांग रही हो कि बात ज्यादा न बढ़े, न कि गलती का अहसास हुआ हो. पहले याद नहीं था, अब अचानक याद आ गया. जितनी देर बात चलेगी, उतना सच सामने आएगा, इसलिए जल्दी खत्म करना चाहती हो. यह घटना हैरान करने वाली, घिनौनी और बिल्कुल अस्वीकार्य है. घर में गालियां चलीं, लेकिन मेरे लिए यह उनसे भी ज्यादा गलत है.”