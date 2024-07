Bigg Boss OTT 3: पायल मलिक के एविक्ट होते ही फॉर्म में आए अरमान मलिक,  इस कंटेस्टेंट को बोल डाला मच्छर 

Bigg Boss OTT 3: बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से के पहले वीकेंड वार पर होस्ट अनिल कपूर ने घरवालों की क्लास लगाई. वहीं घर से पायल मलिक के इविक्शन का फरमान भी सुनाया, जिसे सुनकर केवल घरवाले ही नहीं बल्कि ऑडियंस भी हैरान रह गई. इसी बीच अब पहली पत्नी के घर से निकलते ही अरमान मलिक फॉर्म में आ गए हैं. वहीं उनके शो के दूसरे कंटेस्टेंट से लड़ाई होते दिख रही हैं. दरअसल, अपडेट सामने आया है कि उनकी एविक्शन के अगले दिन विशाल पांडे से लड़ाई हो गई है. इतना ही नहीं उन्होंने एक्टर को मच्छर कह दिया है.

सामने आए अपडेट के मुताबिक, फोन छिपाने के चलते अरमान मलिक और विशाल पांडे के बीच बहस देखने को मिली है. दूसरे इविक्शन की अगली सुबह, अरमान मलिक मज़ाक में कहते हैं कि अब से वे विशाल को "मच्छर" कहेंगे. दरअसल, वे बताते हैं कि कैसे विशाल अब रणवीर की बात नहीं मानते और घर से बाहर निकलने के बाद वे रणवीर को काम दिलाने के लिए उनकी चापलूसी करेंगे.

Dikh raha hai gharwaalo ka confronting nature!



Armaan ko sata raha hai kaunsa machhar?



Find out now on the 24 hrs Live Channel on JioCinema Premium.



Watch now: https://t.co/n2oG2ZOHfx#ArmaanMalik #BiggBossOTT3 pic.twitter.com/c2ci15NgMf