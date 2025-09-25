विज्ञापन

Anupamaa Update: दो किरदारों की मौत के बाद पसरेगा मातम का सन्नाटा, जानें किसकी होगी मौत

Anupamaa के नवरात्रि स्पेशल लुक के साथ-साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आने वाले एपिसोड्स में क्या देखने को मिलने वाला है.

Anupamaa Update: अनुपमा में खत्म हो रहे दो किरदार!
नई दिल्ली:

अनुपमा बनकर 5 साल से दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस रुपाली गांगुली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.एक्ट्रेस ने हाल ही में स्टार परिवार शो की झलकियां सोशल मीडिया पर पोस्ट की थीं, जिसमें वे स्टार परिवार के बाकी एक्टर्स के साथ मस्ती करती देखी गई थी. अब उन्होंने अपनी खूबसूरत फोटोज से फैंस का दिल मोह लिया है. एक्ट्रेस नवरात्रि के दिनों के हिसाब से अपना लुक फैंस के साथ शेयर कर रही हैं. अब उन्होंने नवरात्रि के तीसरे दिन अपना नया लुक शेयर किया है. रुपाली गांगुली ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और ब्लू कलर की लहंगा-साड़ी पैटर्न की ड्रेस पहनी है.

एक्ट्रेस ने अपने लुक को स्टाइलिश बनाते हुए ओवरकोट भी कैरी किया है. इसके अलावा, एक्ट्रेस ने अपने बालों को कर्ल करके मिनिमल मेकअप ले रखा है. इस लुक को एक्ट्रेस ने मां दुर्गा से जोड़ा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अपने आप को मनमोहक नीले रंग, दिव्य प्रकाश और उत्सव की भावना में, हम मां चंद्रघंटा का सम्मान करते हैं!"

तीसरे नवरात्रि को मां की आराधना करने वाले लोग रॉयल ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं. इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक्ट्रेस ने ब्लू ड्रेस में फोटोज पोस्ट की है. नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा के लिए हरे रंग का प्रयोग होता है. इससे पहले रुपाली गांगुली ने मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित करते हुए लाल रंग के लहंगे में फोटोज पोस्ट की थी. मां ब्रह्मचारिणी शक्ति और शांति का प्रतीक मानी जाती है.

अनुपमा अपडेट

बता दें कि रुपाली गांगुली का शो अनुपमा फैंस का फेवरेट शो है और शो बीते 5 साल से टीवी पर राज कर रहा है. शो में फिलहाल देविका की मौत हो चुकी है. शो में जल्द एक और किरदार को खत्म किया जाएगा. मतलब फैंस को शो में दो बार मातम का मंजर देखना पड़ेगा.

Anupamaa, Rupali Ganguly, Rajan Shahi
