Anupama New Promo: अनुपमा के गले लग रोएगी देविका, करेगी शॉकिंग खुलासा, डांस कंपटीशन के बाद आएगा भूचाल

टीवी का पॉपुलर ड्रामा शो अनुपमा का नया प्रोमो जारी हो गया है. रुपाली गांगुली का यह शो घर-घर पॉपुलर है और दर्शक इसके एक-एक अपकमिंग एपिसोड के लिए बेचैन बैठे रहते हैं. अब अनुपमा का अगला एपिसोड काफी भावुक होने वाला है. नेक्स्ट एपिसोड में अनुपमा और देविका लंबे अरसे बाद मिलने वाली हैं, जो कॉलेज की दोस्त हैं और फिर वे दोनों लंबी बातचीत करने लग जाएंगी. इस दौरान वह अनुज और रानी के बारे में बात कर रही होंगी. फिर इनके बीच अंश पहुंच जाएगा और कहेगा कि जब कॉलेज की दो सहेलियां मिलती हैं तो ऐसा ही होता है. यानि अगले एपिसोड में अनुपमा की पुरानी यादें ताजा होने जा रही हैं.



अनुपमा और देविका की चिट चैट



इस एपिसोड में देविका बताएगी कि कैसे अनुपमा कॉलेज की स्टार रही हैं. देविका बताएगी कि अनुपमा कॉलेज टाइम से डांसर है. इसके बाद देविका और अनुपमा घरवालों को अपना डांस दिखाएंगी और रात होने पर सब अपने-अपने कमरे में सोने चली जाएंगी, लेकिन देविका और अनुपमा की बातें जारी रहने वाली हैं. दोनों बहुत देर तक बातें करेंगी. बात करते वक्त देविका इमोशनल होगी और रोने लगेंगी और इस बीच दोनों एक-दूजे के गले लग जाएंगी. अनुपमा देविका से रोने की वजह पूछेगी. अनुपमा घबराई हुई दिखने वाली हैं कि आखिर उनकी दोस्त को क्या हुआ है.



देविका करेगी चौंकाने वाला खुलासा

देविका अनुपमा से गले लगते हुए कहती रहेगी, 'मुझे अच्छे से गले लग जाने दे, पता नहीं कल हो ना हो'. इतना सुनने के बाद अनुपमा घबराएगी और पूछेगी कि ऐसा क्यों बोल रही हो और क्या हुआ? इसके बाद प्रोमो में कुछ नहीं है, लेकिन गॉसिप है कि देविका को कोई गंभीर बीमारी है. वहीं, इस प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स देविका को कैंसर होने का दावा कर रहे हैं और उनके बच पाने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है. वहीं, देविका अपनी दोस्त अनुपमा को डांस कंपटीशन जितवाकर जाएगी और अनुपमा की जीत के बाद देविका अपने इस राज को सबके सामने खोलने वाली है. यानी अनुपमा का अगला एपिसोड काफी इमोशनल और शॉकिंग होने वाला है.