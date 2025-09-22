कपिल शर्मा के कैफे पर हुई गोलीबारी पर अक्षय कुमार ने ली चुटकी, बोले- इतनी आमदनी है...

कॉमेडियन कपिल शर्मा हाल ही में कनाडा स्थित अपने कैफ़े के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के कारण चर्चा में रहे हैं. वहीं अब बॉडीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो के एक एपिसोड में कपिल शर्मा के कैफे पर हुई इस घटना पर मजाकिया अंदाज में कहा, "इतनी आमदनी है कि वहां गोलियां चलीं." हाल ही में, अक्षय, द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अंतिम एपिसोड में कपिल शर्मा के साथ मेहमान के तौर पर नज़र आए. बातचीत के दौरान, अक्षय ने कपिल के करियर और तरक्की के बारे में भी बात की और कनाडा स्थित कप्स कैफ़े में हुई गोलीबारी की घटनाओं का मजाक उड़ाया.

अक्षय कुमार ने कसा कपिल शर्मा पर तंज

यह सब तब शुरू हुआ जब कपिल ने बताया कि अक्षय ने 150 से ज़्यादा फ़िल्में की हैं, और मजाक करते हुए कहा, "आप टैलेंटेड ज़्यादा हो के आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं?" जिस पर अक्षय ने कपिल पर तंज कसते हुए जवाब दिया. अक्षय ने कहा, "तू अपना बता ना, तीन सीज़न नेटफ्लिक्स पर कर चुका है. उससे पहले सोनी पर था, उससे पहले कलर्स पर. अभी दो फ़िल्में कर रहा है. इसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और इतनी आमदनी है कि वहां गोलियां भी चलीं."

अक्षय के इस चुटकी पर दर्शक और जज हंस पड़े. फिर उन्होंने कपिल से भी यही सवाल पूछा, "तू बता तू टैलेंटेड ज़्यादा है या तेरी ज़रूरतें ज़्यादा हैं." कपिल ने इस मज़ाक का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस पर हंसते हुए नज़र आए.

कनाडा में कपिल के कैफ़े के बाहर गोलीबारी

कनाडा में कपिल के कैफ़े पर अब तक दो हमले हो चुके हैं. सबसे ताज़ा गोलीबारी 7 अगस्त की सुबह न्यूटन इलाके में हुई. सरे पुलिस ने उस समय एक बयान में कहा, "7 अगस्त, 2025 को सुबह लगभग 4:40 बजे, एसपीएस फ्रंटलाइन के अधिकारियों ने 120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक में एक व्यवसाय के बाहर गोलीबारी की सूचना पर कार्रवाई की."

यह घटना 10 जुलाई, 2025 को इसी स्थान पर हुई इसी तरह की गोलीबारी के बाद हुई थी. दोनों ही मामलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बार-बार हुए हमलों ने गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा कर दी हैं.