धुरंधर ने 100 दिन में बॉक्स ऑफिस में उड़ाया गर्दा, धुरंधर 2 की रिलीज से पहले जानें रणवीर सिंह की फिल्म के 100 अनोखे रिकॉर्ड्स

आदित्य धर के निर्देशन में बनी और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ब्लॉकबस्टर फिल्म तो साबित हुई ही, साथ में इसमें कई ऐसे रिकॉर्ड्स बनाएं जो तोड़ पाना मुश्किल है. यह मल्टी-स्टारर स्पाई एक्शन फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. पहले दिन के रिकॉर्ड तोड़ने से लेकर हफ़्ते के बीच के कलेक्शन और ग्लोबल चार्ट्स पर छा जाने तक, इस फिल्म ने लगभग हर हफ्ते नए कीर्तिमान बनाए. फिल्म ने 'पुष्पा 2: द रूल', 'RRR', 'KGF: Chapter 2', 'पठान' और 'जवान' जैसी फ़िल्मों के पहले से बने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए.

आज जब 'धुरंधर' सिनेमाघरों में अपने 100 दिन पूरे कर रही है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि फिल्म ने इन 100 दिनों में कौन से 100 रिकॉर्ड बनाएं हैं.

1. रणवीर सिंह के करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग डे फ़िल्म ने भारत में 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग की, जो रणवीर सिंह के करियर का अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग डे है. रणवीर सिंह ने 2025 में बॉलीवुड में अपने 15 साल भी पूरे किए.

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2. 2025 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म ओपनिंग्स में से एक इसकी 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग ने इसे 2025 की सबसे मजबूत पहले दिन की परफॉर्मेंस वाली फिल्मों में से एक बना दिया.

3 पहले वीकेंड के दौरान कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया, जिससे दर्शकों की गहरी दिलचस्पी साफ़ नज़र आई.

4. अपने दूसरे रविवार को, फिल्म ने 58 करोड़ रुपये कमाए, जो रणवीर सिंह के करियर का एक दिन का सबसे बड़ा कलेक्शन है.

5. 58 करोड़ रुपये के इस कलेक्शन ने 'पद्मावत' द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसका सबसे ज्यादा कलेक्शन 32 करोड़ रुपये था.

6. 2025 का दूसरा सबसे बड़ा पहला रविवार लगभग 45 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ, 'धुरंधर' ने साल का दूसरा सबसे बड़ा पहला रविवार दर्ज किया, जो 'छावा' (लगभग 50 करोड़ रुपये) के ठीक बाद दूसरे नंबर पर रहा.

7. ओपनिंग हफ्ते में जबरदस्त परफ़ॉर्मेंस देते हुए फिल्म ने अपने पहले ही हफ़्ते में, फ़िल्म ने भारत में 218 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

8. फिल्म ने ये आंकड़े बिना किसी सीक्वल या फ्रेंचाइजी का हिस्सा हुए हासिल किए.

9. इस फिल्म ने प्रमुख हिंदी भाषी बाजारों में सिनेमाघरों में अच्छी ऑक्यूपेंसी बनाए रखी.

10. 200 करोड़ रुपये से अधिक की ओपनिंग के साथ रणवीर सिंह की बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई.

11. फिल्म ने अपने पहले मंगलवार को 27 करोड़ रुपये कमाए, जो अन्य बड़ी रिलीज़ फिल्मों से कहीं अधिक था.

12. अधिकांश ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तुलना में वीकडेज का कलेक्शन असामान्य रूप से अधिक रहा.

13. वर्किंग डेज में बेहतरीन प्रदर्शन.

14. वीकडेज के प्रदर्शन से पता चला फिल्म दर्शकों को अपनी ओर खींच पाई है.

15. पहले सप्ताह में लगातार बढ़त बनी रही. फिल्म ने सोमवार से गुरुवार तक स्थिर कमाई बनाए रखी.

16. सप्ताह के मध्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में शामिल.

17. सभी मल्टीप्लेक्स में लगातार अच्छी ऑक्यूपेंसी.

18. मुकाबले के बावजूद स्थिर आंकड़े

19. शहरी बाज़ार से जबरदस्त रिस्पॉन्स

20. पहले हफ़्ते के सबसे अच्छे मल्टीप्लायर्स में से एक

21. हिंदी सिनेमा में दूसरा सबसे बड़ा रविवार

22. Pushpa 2 का रिकॉर्ड तोड़ा. Pushpa 2: The Rule का पिछला रिकॉर्ड ₹54 करोड़ था, जिसे Dhurandhar ने पीछे छोड़ दिया, जिसने ₹110-140 करोड़ के बीच कमाई की.

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23. 10वें दिन का ऐतिहासिक प्रदर्शन

24. Jawan के 10वें दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा

25. Stree 2 के 10वें दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. Dhurandhar ने रिलीज़ के 10वें दिन तक ₹58 करोड़ कमाए. स्त्री 2 ने 33 करोड़ कमाए थे.

26. Animal के 10वें दिन के प्रदर्शन को पीछे छोड़ा

27. अब तक का सबसे बड़ा दूसरा वीकेंड

28. Pushpa 2 के दूसरे वीकेंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. इसने Pushpa 2 के ₹127 करोड़ के दूसरे वीकेंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

29. किसी भी भारतीय फ़िल्म के लिए सबसे बड़ा दूसरा वीकेंड.

30. 10वें दिन तक ब्लॉकबस्टर का दर्जा पक्का किया. दूसरे वीकेंड के अंत तक इसे 'मेगा ब्लॉकबस्टर' घोषित कर दिया.

31. भारत में सबसे तेज़ी से ₹500 करोड़ कमाने वाली हिंदी फ़िल्म.

33. दुनिया भर में सबसे तेज़ ₹500 करोड़ कमाने वाली फ़िल्म

34. दुनिया भर में सबसे तेज़ ₹600 करोड़ कमाने वाली फ़िल्म

35. दुनिया भर में सबसे तेज़ ₹800 करोड़ कमाने वाली फ़िल्म

36. दुनिया भर में सबसे तेज़ ₹1,000 करोड़ कमाने वाली फ़िल्म

37. 16 दिनों में ही गदर 2 की कुल कमाई को पीछे छोड़ा

38. 26वें दिन तक ₹700 करोड़ के इंडिया क्लब में शामिल.

39. 30वें दिन तक भारत में ₹800 करोड़ का आंकड़ा पार किया.

40. कई हफ़्तों तक लगातार बनी रही बढ़त

41. 24 दिनों में दुनिया भर में ₹1,100 करोड़ का आंकड़ा पार किया

42. 40वें दिन तक ₹1,296 करोड़ तक पहुंची.

43. सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फ़िल्मों में चौथे स्थान पर.

44. दुनिया भर में ₹1,300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की.

45. दुनिया भर के बॉक्स ऑफ़िस पर KGF: Chapter 2 को पीछे छोड़ा.

47. दुनिया भर में 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर-1' को पीछे छोड़ा

48. दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फ़िल्म

49. 'RRR' के ग्लोबल आंकड़ों को पीछे छोड़ा

50. बैन के बावजूद विदेशों में मांग बनी रही

51. विदेशों में लगभग ₹300 करोड़ कमाए

52. विदेशों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल

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53. उत्तरी अमेरिका में ज़बरदस्त प्रदर्शन

54. US बॉक्स ऑफ़िस पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली टॉप 5 फ़िल्मों में शामिल.

55. 2025 की विदेशों में सबसे बड़ी कमाई करने वाली फ़िल्मों में से एक बनी.

56. यूरोप में दर्शकों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स

57. ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त प्रदर्शन

58. नई फ़िल्मों के रिलीज़ होने के बावजूद विदेशों में फ़िल्म का सफ़र जारी रहा

59. विदेशों में बसे भारतीयों का ज़बरदस्त समर्थन

60. सीमित बाज़ारों के बावजूद विदेशों में सफलता

Dhurandhar 2 Advance Booking: रिलीज से 6 दिन पहले ‘धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, 60 करोड़ की एडवांस कमाई से तहलका

61. 2025 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फ़िल्म

62. पांचवें वीकेंड में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन

63. पांचवें वीकेंड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फ़िल्म

64. छठे हफ़्ते में ₹26.35 करोड़ की कमाई

65. 'स्त्री 2' के छठे हफ़्ते के रिकॉर्ड को तोड़ा

66. छठे वीकेंड में भी ज़बरदस्त कमाई के आँकड़े

67. किसी भी हिंदी फ़िल्म के लिए छठे वीकेंड में सबसे ज़्यादा कमाई का रिकॉर्ड

68. छह हफ़्तों तक लगातार ज़बरदस्त प्रदर्शन का दुर्लभ रिकॉर्ड.

69. हर हफ़्ते कमाई में स्थिरता बनी रही

70. असाधारण लॉन्गटर्म रुझान.

71. पहले हफ़्ते में ₹218 करोड़

72. दूसरे हफ़्ते में ₹261.5 करोड़

73. तीसरे हफ़्ते में ₹189.3 करोड़

74. चौथे हफ़्ते में ₹115.7 करोड़

75. पांचवें हफ़्ते में ₹56.35 करोड़

76. छठे हफ़्ते में ₹18.6 करोड़

77. कुल घरेलू कमाई ₹838.5 करोड़ तक पहुंची.

78. मल्टीप्लेक्स चेन में मज़बूत पकड़

79. दर्शकों की लगातार आमद

80. साल की सबसे लंबे समय तक चलने वाली हिट फिल्मों में से एक.

81. रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म

82. रणवीर सिंह के लिए ₹800 करोड़ की घरेलू कमाई वाली पहली फिल्म

83. आदित्य धर के लिए सबसे बड़ी फिल्म

84. आदित्य धर के लिए एक दिन की सबसे बड़ी कमाई

85. आदित्य धर द्वारा निर्देशित सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म

86. रणवीर सिंह की सबसे ज़ोरदार वापसी

87. सबसे बड़ी स्पाई एक्शन हिट फिल्मों में से एक

89. एक नई फ़्रैंचाइज़ी की शुरुआत

90. आदित्य धर की साख और मज़बूत हुई

91. BookMyShow पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली हिंदी फ़िल्म

92. 'छावा' के टिकटों की बिक्री को पीछे छोड़ा

93. 'जवान' के टिकटों की बिक्री को भी पीछे छोड़ा

94. टिकटों की संख्या के मामले में 'स्त्री 2' को पीछे छोड़ा

95. सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फ़िल्मों में से एक

96. एडवांस बुकिंग का ज़बरदस्त रुझान

97. सभी शहरों में लगातार बनी रही मांग

98. वीकेंड पर दर्शकों की ज़बरदस्त भीड़

99. दर्शकों ने बार-बार देखी फ़िल्म

100. सिनेमाघरों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर

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