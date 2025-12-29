विज्ञापन

दुनियाभर में प्रशंसा के बाद अब भारतीय स्क्रीन तक, लोकप्रिय इंटरनेशनल मेडिकल ड्रामा

भारत का अग्रणी हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, सोनी सब, "हुई गुम यादें - एक डॉक्टर, दो ज़िंदगियां" पेश करने के लिए तैयार है, जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध इतालवी मेडिकल ड्रामा डीओसी– नेल्ले तुई मनी का आधिकारिक भारतीय रूपांतरण है.

Read Time: 2 mins
Share
दुनियाभर में प्रशंसा के बाद अब भारतीय स्क्रीन तक, लोकप्रिय इंटरनेशनल मेडिकल ड्रामा
दुनियाभर में प्रशंसा के बाद अब भारतीय स्क्रीन तक, लोकप्रिय इंटरनेशनल मेडिकल ड्रामा
नई दिल्ली:

भारत का अग्रणी हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, सोनी सब, "हुई गुम यादें - एक डॉक्टर, दो ज़िंदगियां" पेश करने के लिए तैयार है, जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध इतालवी मेडिकल ड्रामा डीओसी– नेल्ले तुई मनी का आधिकारिक भारतीय रूपांतरण है. करुणा, जुझारूपन और मानवीय भावना की विजय में निहित अपनी सशक्त कहानी कहने के लिए प्रसिद्ध, डीओसी को पांच से अधिक देशों में रूपांतरित किया गया है और इसने दुनिया भर में प्रशंसा अर्जित की है. "हुई गुम यादें: एक डॉक्टर, दो ज़िंदगियां" के साथ, सोनी सब इस प्रभावशाली कहानी को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तैयार है.

ओरिजिनल सीरीज के भावनात्मक सार के प्रति सच्चे रहते हुए भारतीय रूपांतरण एक प्रतिभाशाली डॉक्टर की दिलचस्प यात्रा को दिखाएगा जिसकी दुनिया एक दर्दनाक घटना के बाद उलट जाती है. इससे उसकी वर्षों की याददाश्त मिट जाती है. जैसे ही वह अपनी पहचान, रिश्तों और कॅरियर को फिर से विकसित करने का प्रयास करता है, यह शो चिकित्सा के प्रति उसके नए दृष्टिकोण की पड़ताल करता है—एक जो सहानुभूति, वल्नरेबिलिटी और ह्यूमन कनेक्शन से परिभाषित होता है. पारंपरिक महिला-केंद्रित आख्यानों से हटकर यह रूपांतरण एक सम्मोहक पुरुष नायक को केंद्र में रखता है, जो भारतीय टेलीविजन को एक नया और अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है.

उच्च-तीव्रता वाले नाटक, दिल छू लेने वाले क्षणों और बहुस्तरीय पात्रों के मिश्रण के साथ, "हुई गुम यादें" दर्शकों को प्रेरित करने, उनके ऊपर उठाने करने और भावनात्मक रूप से जोड़ने वाली कहानियों को वितरित करने की सोनी सब की प्रतिबद्धता के साथ पूरी तरह से मेल खाता है. हुई गुम यादें - एक डॉक्टर, दो ज़िंदगियां जल्द ही आ रहा है सोनी सब पर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hui Gum Yaadein, Hui Gum Yaadein TV Series, Hui Gum Yaadein Television Series
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com