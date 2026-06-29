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गौरव खन्ना से तलाक की खबर के बाद आकांक्षा चमोला का नया बयान, बोली- मैंने कम उम्र में शादी की

लॉक अप सीजन 2 के प्रीमियर में गौरव खन्ना से तलाक का ऐलान कर आकांक्षा चमोला ने सबको हैरान कर दिया. इस बीच वह एक बार फिर कंटेस्टेंट के साथ पर्सनल लाइफ डिस्कस करती दिखीं.

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गौरव खन्ना से तलाक की खबर के बाद आकांक्षा चमोला का नया बयान, बोली- मैंने कम उम्र में शादी की
गौरव खन्ना से अलग होने के बाद क्या है आकांक्षा चमोला की प्लानिंग
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नई दिल्ली:

नेटफ्लिक्स पर 'लॉक अप' सीजन 2 के प्रीमियर के दौरान आकांक्षा चमोला ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया. आकांक्षा ने बताया कि वह और उनके पति, एक्टर गौरव खन्ना, तलाक लेने जा रहे हैं. दूसरे एपिसोड में उन्होंने अपने रिश्ते और आगे बढ़ने की अपनी प्लानिंग के बारे में खुलकर बात की. आकांक्षा ने कहा कि फिलहाल वह अवेलेबल रहना चाहती हैं. श्रेया कालरा से बात करते हुए आकांक्षा ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बताया. जब श्रेया ने पूछा कि क्या वह प्यार में पड़ना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं.

लॉकअप में क्या बोलीं आकांक्षा चमोला

उन्होंने आगे कहा, "मैं इतनी जल्दी प्यार में नहीं पड़ना चाहती, मैं अपना समय लेना चाहती हूं. मैंने बहुत कम उम्र में, 24 साल की उम्र में शादी कर ली थी. मैंने सचमुच जिंदगी को उतना एक्सप्लोर या एन्जॉय नहीं किया है और अब 10 साल तक एक अच्छे रिश्ते में रहने के बाद, मेरे पास एक्सप्लोर करने के लिए खाली समय है, इसलिए मैं किसी और चीज में नहीं पड़ना चाहती."

इससे पहले प्रीमियर के दौरान आकांक्षा ने कहा, "मैं और गौरव तलाक ले रहे हैं. हम पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और यह बात पब्लिक नहीं हुई थी." उन्होंने आगे कहा, "मेरे और गौरव के बीच चीजें खराब नहीं हैं. हम अभी भी एक-दूसरे से बात करते हैं. हमें नहीं लगता कि हम पार्टनर के तौर पर एक-दूसरे के लिए सही हैं क्योंकि हम दोनों का फ्यूचर को लेकर नजरिया बहुत अलग है और दुर्भाग्य से वह भविष्य एक-दूसरे के साथ नहीं है."

Akanksha chamola divorce


Photo Credit: social media

गौरव ने अभी तक इस मामले पर कोई कमेंट नहीं किया है. वह फिलहाल 'खतरों के खिलाड़ी 15' में हिस्सा ले रहे हैं. यह भी पता चला कि आकांक्षा और हर्षद चोपड़ा दोनों ही रियलिटी शो में पहले हफ्ते के लिए सुरक्षित रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी एक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है.

आकांक्षा चमोला 'संतोषी मां', 'ये है आशिकी' और 'क्राइम पेट्रोल' जैसे लोकप्रिय टेलीविजन शो में काम कर चुकी हैं. उन्होंने और गौरव खन्ना ने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद 2016 में शादी की थी. कहा जाता है कि वे एक ऑडिशन के दौरान मिले थे और उन्हें प्यार हो गया था. गौरव और आकांक्षा ने 24 नवंबर, 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में तीन दिन तक चले शानदार शादी समारोह में शादी की थी. 

लॉकअप के कंटेस्टेंट

लॉक अप: सच या सजा सीजन 2 में सुनीता आहूजा, राम कपूर, शिवांगी जोशी, आकांक्षा चौधरी, हर्षद चोपडा, योगेश रावत, रियाज अली, धीरज धूपर, श्रेया कार्ला, आकांक्षा चमोला, श्रेष्ठा अय्यर और सूफी मोतीवाला समेत कंटेस्टेंट के साथ शुरू हो गया है. यह शो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहां नए एपिसोड शनिवार से बुधवार रात 8 बजे स्ट्रीम किए जा सकते हैं.

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