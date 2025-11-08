नीलम गिरी, अभिषेक बजाज और अशनूर कौर पर इविक्शन की तलवार, कैप्टन्सी पॉवर से प्रणीत मोरे ने खेला बड़ा खेल

बिग बॉस 19 का इस हफ्ते का वीकेंड का वार जबरदस्त होने वाला है. ऐसा हम नहीं बल्कि शो का प्रोमो देखने के बाद फैंस कहते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि होस्ट सलमान खान घरवालों को उनकी गलतियों पर आईना दिखाते हुए नजर आएंगे. हालांकि मजेदार बात यह होगी कि इस बार एक नहीं बल्कि दो इविक्शन होने वाले हैं. लेकिन इस बार कैप्टन्सी जीतने वाले प्रणीत मोरे के एक फैसले के चलते शॉकिंग इविक्शन होगा क्योंकि वह बॉटम 3 कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज, नीलम गिरी और अशनूर कौर में से दो कंटेस्टेंट इविक्ट हो जाएंगे.

एक्स यूजर बिग बॉस तक के मुताबिक, डबल इविक्शन में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी बिग बॉस 19 से इविक्ट हो जाएंगे. दरअसल, कहा जा रहा है कि गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट सेफ हो जाएंगे, जिसके बाद सलमान खान प्रणीत मोरे को एक कैप्टन्सी पॉवर देंगे और अशनूर, अभिषेक और नीलम में से किसी एक को सेफ करने के लिए कहेंगे. इसके चलते प्रणीत अशनूर को सेफ करने का फैसला लेगा और अभिषेक बजाज और नीलम गिरी इविक्ट हो जाएंगे.

🚨 BREAKING! SHOCKING DOUBLE EVICTION!



Abhishek Bajaj and Neelam Giri are EVICTED from #BiggBoss19 house — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 7, 2025

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि प्रणीत मोरे ने पिछले हफ्ते कैप्टन्सी टास्क जीता था. लेकिन उन्हें मेडिकल इमरजेंसी के चलते शो से बाहर जाना पड़ा. इसके चलते उन्हें कैप्टन्सी पावर नहीं दी गई. लेकिन अब सलमान खान ने स्पेशल पॉवर देते हुए प्रणीत को इस हफ्ते एक कंटेस्टेंट को सेफ करने का फैसला लिया.

🚨 Eviction Updates: Salman Khan announced Gaurav Khanna and Farrhana Bhatt as SAFE contestants.



Then, Salman gave Pranit More a special power to SAFE one contestant amongst Ashnoor, Abhishek & Neelam.



Pranit saved Ashnoor, and thus Neelam and Abhishek are evicted from the… — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 7, 2025

गौरतलब है कि इस हफ्ते पांच कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड थे, जिसमें अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, नीलम गिरी और फरहाना भट्ट का नाम शामिल है.

