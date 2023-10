फेस्टिव सीज़न में दिखना है सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस तो रिक्रिएट करें सारा अली खान के ये स्टाइलिश लहंगा लुक

Celebrity Fashion : चलिए आपको दिखाते हैं सारा के कुछ बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लहंगा लुक.

Sara Ali Khan Lehenga Looks: सारा अली खान का नाम बॉलीवुड की उन खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है जो वेस्टर्न ड्रेसेस में जितनी स्टाइलिश लगती हैं एथनिक लुक (Ethnic Look) में भी उतनी ही खूबसूरत नजर आती हैं. पार्टी हो इवेंट्स हो या फिर एयरपोर्ट लुक (Airport Look) सारा अली खान अक्सर इंडियन लुक में बेहद प्यारी नजर आती हैं. लेकिन एक ऐसा ट्रेडिशनल ड्रेस है जो सारा अली खान का फेवरेट है और अक्सर पार्टी हो या फिर इवेंट सारा इसी इंडियन लुक में नजर आती है. हम बात कर रहे हैं लहंगे की. एक्ट्रेस अक्सर अपने लहंगा लुक (Sara ali khan lehenga look) से फैंस को इंप्रेस करती हुई दिखती हैं. चाहे वो ट्रेडिशनल लहंगा हो या फिर इंडो वेस्टर्न उनका स्टाइल फैंस को दीवाना बना देता है. तो चलिए आपको दिखाते हैं सारा के कुछ बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लहंगा लुक.