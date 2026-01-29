विज्ञापन

Valentine Special: वैलेंटाइन डे पर ऐसा क्या पहननें कि आप पर ठहर जाए सबकी नजर

Best Valentine Dress Ideas: वैलेंटाइन डे के लिए खरीदें एक्‍सट्रेस जैसी ड्रेस 1. टॉप-स्‍कर्ट स्‍टाइल हमेशा से ही ये स्‍टाइल ट्रेंड में रहता है. मिनी टॉप और स्‍कर्ट को सारा अली खान की तरह कैरी कर सकती हैं. यह लुक बेहद कंफर्टेबल होता है और बहुत आकर्षक लगता है. इसके साथ खुले बाल और मिनिमल मेकअप रखें. साथ ही स्‍ट्राइप्‍स वाला मैचिंग फुटवीयर बहुत अच्‍छा लगेगा.

Read Time: 3 mins
Share
Valentine Special: वैलेंटाइन डे पर ऐसा क्या पहननें कि आप पर ठहर जाए सबकी नजर
Valentines Day Outfit Dress To Impress

Best Valentine Dress Ideas: वैलेंटाइन डे आने वाला है. इस‍ दिन लड़कियां स्टाइलिश आउटफिट्स पहनती हैं. इस दिन के लिए तैयारियां हफ्तों पहले से शुरू हो जाती हैं. अगर आप भी वैलेंटाइन डे के लिए स्टाइलिश और ट्रेंडी आउटफिट की तलाश में हैं, तो हम आपकी ये उलझन आसान किए देते हैं. क्‍यों ना इस बार ट्राई करें बॉलीवुड डीवाज की ट्रेंडी ड्रेसेज. बिल्‍कुल ऐसी या इनसे मिलती-जुलती ड्रेस आप मंगवा सकती हैं. ये ड्रेस आइडियाज आपकी पर्सनेलिटी के लिए परफेक्ट रहेंगे.

Valentine Dresses for Women

टॉप-स्‍कर्ट स्‍टाइल: हमेशा से ही ये स्‍टाइल ट्रेंड में रहता है. मिनी टॉप और स्‍कर्ट को सारा अली खान की तरह कैरी कर सकती हैं. यह लुक बेहद कंफर्टेबल होता है और बहुत आकर्षक लगता है. इसके साथ खुले बाल और मिनिमल मेकअप रखें. साथ ही स्‍ट्राइप्‍स वाला मैचिंग फुटवीयर बहुत अच्‍छा लगेगा. 

सिंपल मिनी ड्रेस: सिंपल मिनी ड्रेस हर इवेंट में सोबर और एलीगेंट लुक देती है. इसे जाह्नवी कपूर की तरह स्‍टाइल करें. इस तरह की ड्रेसेज खासतौर पर डेट नाइट्स के लिए परफेक्ट होती हैं. इसे स्टाइलिश बूट्स या हील्स, किसी के भी साथ पेयर कर सकती हैं.

बॉडीकॉन डीप नेक ड्रेस: आजकल ट्रेंड में है बॉडीकॉन डीप नेक ड्रेस. इसे दिशा पाटनी की तरह कैरी कर सकती हैं. ये ड्रेस आकर्षक और हॉट लुक देती है. इस ड्रेस के साथ खुले बाल और नो ज्‍वेलरी लुक भी सूट करेगा.

फुल स्लीव मिनी ड्रेस: एलिगेंट और क्लासिक लुक के लिए अनन्‍या पांडे के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं. यह ड्रेस स्टाइलिश और ग्रेसफुल लुक देती है. इसे हाई हील्‍स या स्टाइलिश बूट्स के साथ पेयर कर सकती हैं. इसके साथ कलरफुल मेकअप सूट करेगा.

कट स्‍लीव्‍स मिनी ड्रेस: कुछ डिफरेंट चाहती हैं, तो कट स्‍लीव्‍स मिनी ड्रेस ट्राई करें. इस ड्रेस में सिंगल कलर रेट्रो और मॉडर्न लुक देता है. मानुषी छिल्‍लर ने इस तरह की ड्रेस को बहुत अच्‍छी तरीके से कैरी किया है.यह ड्रेस बेहद कूल और फैशनेबल लुक देती है. इन्‍हें हाई हील्‍स सैंडल्स के साथ पहन सकते हैं. मिनिमल मेकअप के साथ स्टाइल करें.

तो देर किस बात की, आप भी वैलेंटाइन डे के लिए आउटफिट का चुनाव कर लें और उसके साथ क्‍या ज्‍वेलरी पहनेंगी वो भी चूज कर लें. बस ध्‍यान रखें कि स्टाइल के साथ-साथ कंफर्ट भी बना रहे. आजकल मिनिमल मेकअप ट्रेंड में है. जहां तक फुटवियर की बात है तो इन ड्रेसज पर हाई हील्‍स से लेकर व्‍हाइट स्‍पोर्ट्स शूज तक काफी अच्‍छे लगते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Valentine Outfits For Ladies, Valentine Dress Ideas For LadiesValentine Dress Ideas For Couples, Valentine Dress For Couple, Valentine Outfits For Men, Valentines Day Outfit Dress To Impress
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com