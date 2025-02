Valentines Day 2025: वैलेंटाइंस डे पर राशि के अनुसार पार्टनर को दें गिफ्ट, स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड

Gift on Valentine's Day 2025: साल में 12 महीने होते हैं, हर माह का अपना महत्व है. साल के दूसरे माह फरवरी को प्रेम का माह माना जाता है. इस माह में बसंत का मौसम होता है और इंसान ही नहीं नेचर में पाए जाने वाले सभी जीव प्रेम में डूबे रहते हैं. 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे (Valentine's Day 2025) मनाया जाता है. इस दिन का प्यार करने वालों के लिए बहुत महत्व होता है. इसे प्यार को इजहार करने का दिन माना जाता है. आजकल प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ साथ मैरिड कपल्स भी वैलेंटाइन डे को अपनी लाइफ का अहम दिन मानते हैं. प्यार करने वाले फरवरी का बेसब्री से इंतजार करते है. दरअसल, फरवरी की 7 तारीख से 'वैलेंटाइन वीक' शुरू हो जाता है और 14 को वैलेंटाइन डे के साथ समाप्त होता है. 'वैलेंटाइन डे' पर प्रेम का इजहार करने से रिश्ता मजबूत होता है. आमतौर पर लोग 'वैलेंटाइन डे' पर पार्टनर के साथ समय बिताते हैं और उन्हें गिफ्ट (Gift on Valentine's Day) देते हैं. हालांकि गिफ्ट को लेकर अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पार्टनर के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है. ऐसे में आप इस 'वैलेंटाइन डे' पर अपनी राशि के अनुसार अपने पार्टनर के लिए गिफ्ट (Gifts for partner according to zodiac sign) खरीद सकते हैं. इसका आपके लव लाइफ पर बहुत अच्छा असर हो सकता है. आइए जानते हैं किस राशि वाले को अपने पार्टनर के लिए क्या गिफ्ट चुनना चाहिए.

राशि के अनुसार पार्टनर के लिए गिफ्ट (Gifts for partner according to your zodiac sign)

मेष राशि

मेष राशि के लोग वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टर को को लाल रंग की कोई चीज गिफ्ट में देना चाहिए. यह लाल रंग की ड्रेस से लेकर फूल या टेडी तक हो सकता है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वाले लोगों को वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को सफेद, ब्राउन या खाकी रंग की चीजें गिफ्ट मे देना सबसे अच्छा साबित हो सकता है. अगर आप सफेद रंग चुनते हैं तो सफेद फूल या ड्रेस ले सकते हैं. ब्राउन कलर में चॉकलेट खरीदी जा सकती हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोग इस वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर के लिए हरे रंग का गिफ्ट खरीदें. इससे उनकी लव लाइफ पर बहुत अच्छा असर हो सकता है. आप ग्रीन कलर का कोई भी गिफ्ट खरीद सकते हैं.

कर्क राशि

ज्योतिषिशास्त्र के अनुसार कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, ऐसे में इस राशि के लोगों को अपने पार्टनर को सफेद रंग का फूल देना रिश्तों को बेहतर बना सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों को इस वैलेंटाइन डे पर पार्टनर के लिए पीले रंग का गिफ्ट चुनना चाहिए. यह कानों में पहनने वाले झुमके ये लेकर यलो ड्रेस या फूल भी हो सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को अपने सोलमेट के लिए नीले रंग का गिफ्ट खरीदना सबसे अच्छा होगा. नीले रंग की ड्रेस या सजावट की कोई चीज गिफ्ट के रूप में खरीद सकते हैं.

तुला राशि

तुला राशि वालों को वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को कमल का फूल गिफ्ट में देना सबसे अच्छा होगा. यह प्यार के रिश्ते के लिए बहुत शुभ साबित होगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों को पार्टनर के लिए वैलेंटाइन गिफ्ट के रूप में रेड या मरून कलर की चीजें खरीदनी चाहिए.

Photo Credit: Canva

धनु राशि

धनु राशि के लोगों का पार्टनर के लिए सोने की कोई चीज जैसे अंगूठी, लॉकेट या टॉप्स खरीदना सबसे अच्छा साबित होगा.

मकर राशि

मकर राशि के लोगों को इस वैलेंटाइन डे पर पार्टनर के लिए पीला गुलाब बेहतरीन गिफ्ट साबित हो सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोग पार्टनर के लिए ड्रेस या कार्ड गिफ्ट के रूप चुन सकते हैं.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए पीला रंग शुभ साबित हो सकता है. उन्हें पार्टनर के लिए पीले रंग का फूल या ड्रेस खरीदना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.