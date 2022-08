लंबे समय तक नहीं बनाएं हैं फिजिकल रिलेशन तो जान लें क्या हो सकता है ?

Side Effects : रिसर्च में आए चौंकाने वाले तथ्य सामने, जिन्हें जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान.

खास बातें यह National Center for Biotechnology Information (NCBI) की एक स्टडी है.

इस रिसर्च में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

बता दें कि इस स्टडी में 17,744 लोगों का डेटा जमा किया गया था.

Not Having Sex For A Long Time : सेक्स (sex) या यूं कहे जब भी बात फिजिकल रिलेशन (physical relation) की होती है तो अकसर लोग इस विषय पर चुप्पी साध लेते हैं. दरअसल, भारत (india) में आज भी इसे एक टैबू (taboo) ही माना गया है, पर आप जानते हैं कि अगर लंबे समय तक आप नहीं बनाते तो आपको क्या हो सकता है. दरअसल हाल में एक रिसर्च (Research) आई है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और अगर इस विषय पर बात ही नहीं की जाएगी तो फिर इसकी समस्या से कैसे निजात पाई जाएगी. दरअसल यह National Center for Biotechnology Information (NCBI) की एक स्टडी है, जिसमें बताया गया है कि अगर लोग काफी समय तक सेक्शुअल रिलेशन (sexual relationship) नहीं बनाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ने की संभावना बताई गई है.