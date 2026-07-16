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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर दिखना है सबसे खास? पहनें ये ट्रेंडी कुर्ता सेट, हर कोई करेगा तारीफ

कढ़ाई वाले कुर्ता सेट न सिर्फ खूबसूरत दिखते हैं, बल्कि पहनने पर बेहद एलिगेंट और स्टाइलिश लुक भी देते हैं. इन्हें आप दिन के किसी फंक्शन से लेकर शाम की पार्टी तक आसानी से पहन सकती हैं.

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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर दिखना है सबसे खास? पहनें ये ट्रेंडी कुर्ता सेट, हर कोई करेगा तारीफ
महिलाओं के लिए कुर्ता सेट
file photo

रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और ऐसे में हर महिला चाहती है कि उसका लुक सबसे खूबसूरत और खास नजर आए. अगर आप भी इस मौके पर ऐसा आउटफिट तलाश रही हैं, जो परंपरा और स्टाइल का बेहतरीन मेल हो, तो कढ़ाई वाले कुर्ता सेट आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं. चिकनकारी से लेकर जरी वर्क और फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी तक, ये कुर्ता सेट न सिर्फ आपके लुक में चार चांद लगाते हैं, बल्कि पूरे दिन आरामदायक भी रहते हैं. चलिए जानते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट्स के बारे में, जो इस रक्षाबंधन आपके एथनिक लुक को और भी खास बना सकते हैं.

फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ता सेट

फूलों की कढ़ाई वाले कुर्ता सेट महिलाओं की सबसे पसंदीदा एथनिक ड्रेस में से एक हैं. कुर्ते की नेकलाइन, स्लीव्स या किनारों पर बनी खूबसूरत फूलों की कढ़ाई इसे आकर्षक और एलिगेंट लुक देती है. इस तरह के कुर्ता सेट पहनने से आपका लुक फ्रेश, ग्रेसफुल और त्योहारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट नजर आता है. रक्षाबंधन जैसे खास मौके पर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता सेट आपके स्टाइल में चार चांद लगा सकता है.

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चिकनकारी कढ़ाई वाले कुर्ता सेट

लखनऊ की पारंपरिक कारीगरी से प्रेरित, चिकनकारी कढ़ाई अपनी बारीक हाथ की कारीगरी और सादगी भरी खूबसूरती के लिए जानी जाती है.

महिलाओं के लिए जरी-कढ़ाई वाला कुर्ता सेट

जो लोग थोड़ा ग्लैमर पसंद करते हैं, उनके लिए जरी की कढ़ाई एक बेहतरीन विकल्प है. सुनहरे और चांदी जैसे धागे शानदार पैटर्न बनाते हैं, जो तुरंत ही आउटफिट की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं.

मिरर वर्क कढ़ाई वाला कुर्ता सेट

मिरर वर्क कढ़ाई में पारंपरिक शिल्प कौशल और सदाबहार आकर्षण का अद्भुत संगम होता है. पैटर्न में जड़े छोटे-छोटे दर्पण प्रकाश को खूबसूरती से परावर्तित करते हैं और एक आकर्षक दृश्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं.

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