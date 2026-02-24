Right Way to Use Induction: इंडक्शन पर सारे बर्तन कैसे यूज़ करें, जानिए इंडक्शन कुकर इस्तेमाल करने का सही...

विज्ञापन

Induction Ko Kaise Chalate Hai: कई लोगों के लिए इंडक्शन एक आसान और पोर्टेबल ऑप्शन है. जहां इसके कई फायदे हैं, तो कुछ सवाल भी हैं, जो साथ में आते हैं, जैसे इंडक्शन पर सभी प्रकार का बर्तन का इस्तेमाल कैसे करें? आइए जानते हैं. 

Induction kaise use kare in hindi

Induction Ko Kaise Chalate Hai: यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को काफी आसान बना दिया है और जब बात खाना पकाने की आ जाए, तो बस क्या कहने. अब गैस पर खाना बनाने से लेकर गर्म करने तक के लिए रसोई में एक जगह खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है. अब ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि गैस स्टोव की जगह इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाने लगा है. वैसे, इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई लोगों के लिए यह एक आसान और पोर्टेबल ऑप्शन है. फायदों के साथ ही साथी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं, जो साथ में आते हैं, जैसे इंडक्शन पर सभी प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल कैसे करें? आइए जानते हैं.

Induction par cooker kaise use kare?

कौन-कौन से बर्तन का इस्तेमाल किया जा सकता है?

बाजार में गैस पर इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन की तुलना में इंडक्शन वाले बर्तन थोड़े महंगे मिलते हैं. ऐसे में अगर आप नॉर्मल बर्तन को इस पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें, कि आप जो बर्तन ले रहे हैं, वो पूरी तरह फ्लैट और चिकनी सतह वाला हो. पतली और चिकनी सतह वाले बर्तन को इंडक्शन पर रखकर उसे ऑन कर दें, फिर तापमान सेट करने के बाद उसमें पानी डालकर चेक करें कि बर्तन हीट हुआ है या नहीं. अगर आप इंडक्शन को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें, कभी भी हाई वॉट पर खाना न बनाएं, ऐसा करने से खाना तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन इंडक्शन जल्दी खराब हो जाएगा.

इंडक्शन को साफ कैसे करें?

इंडक्शन के चारों कोनों में मौजूद गंदगी को साफ करने के लिए आप सूखे टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बार सूखे टूथब्रश से अच्छी तरह साफ करने के बाद आप इसे सूखे कपड़े से भी साफ कर सकते हैं.

