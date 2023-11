Grow Spinach At Home: घर में उगे पालक से बनाएंगे पालक पनीर तो स्वाद होगा जबर्दस्त, इस तरकीब से उगाएं हरा भरा पालक

how to grow spinach quickly : इस तरह घर में उग जाएगा गमले में पालक.

खास बातें घर में गमले में उगाइए पालक.

फिर बनाइए हेल्दी सब्जी.

सेहत और स्वाद होगा एक नंबर.

How To Grow Spinach At Home: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में पालक (spinach), सरसों और मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों की बहार आ जाती है. पालक की बात करें तो आयरन से भरपूर पालक खाने में काफी स्वादिष्ट होता है. इसे आप सब्जी और सलाद दोनों रूप में खा सकते हैं. लेकिन बाजार का पालक खाना काफी लोगों को रिस्की लगता है. ऐसे में अगर आप घर पर ही बिना किसी पेस्टिसाइड के पालक उगाना चाहते हैं तो ये काफी आसान है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर पर ही गमले में पालक (how to grow spinach at home)उगा सकते हैं और इसके लिए किसी तरह की खाद या केमिकल (Chemical) की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.