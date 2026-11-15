नीलगाय किस चीज से डरती है? चमकीली टेप से लेकर सोलर लाइट तक, फसल बचाने के लिए जानें 5 उपाय

खेत में दिन-रात मेहनत करने के बाद अगर सुबह फसल बर्बाद मिले तो किसान की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है. खासकर आलू, गेहूं, चना और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को नीलगाय से फसल बचाने की चिंता रहती है. नीलगाय का झुंड खेत में घुसकर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में किसान जानना चाहते हैं कि नीलगाय को खेत से दूर रखने के लिए कौन सा देसी उपाय अपनाया जाए, क्या कोई खास दवाई या मशीन काम आती है और रात में कौन सी लाइट लगानी चाहिए. कृषि एक्सपर्ट के अनुसार, किसी एक घरेलू उपाय से नीलगाय को रोकने की गारंटी नहीं है. हालांकि, कुछ सावधानियां और सुरक्षित तरीके अपनाकर फसल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है.

खेतों से नीलगाय भगाने के 5 देसी उपाय | Nilgai bhagane ki desi dawa

खेत के आसपास लगाएं चमकीली टेप

जानकारी के अनुसार, नीलगाय को अचानक होने वाली हलचल और चमक चौंका सकती है. ऐसे में किसान खेत की मेड़ और आसपास रिफ्लेक्टिव टेप लगा सकते हैं. हवा चलने पर टेप हिलती और चमकती है. हालांकि, कुछ समय बाद जानवर इसके आदी हो सकते हैं इसलिए इसे दूूसरे उपायों के साथ अपनाएं.

नीम की खली और राख का इस्तेमाल | Nilgai bhagane ka desi upay

साथ ही, कुछ किसान नीम की खली और लकड़ी की राख को मिलाकर खेत की मेड़ पर इस्तेमाल करते हैं. नीम की तेज गंध जानवरों को कुछ हद तक दूूर रखने में मदद कर सकती है. लेकिन इसे नीलगाय भगााने का प्रमाणित तरीका नहीं माना जा सकता. फसल पर छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञ से सही मात्रा और इस्तेेमाल की जानकारी जरूर लें.

मट्ठा और लहसुन का घोल

ग्रामीण इलाकों में मट्ठे और लहसुन से बना गंध वाला घोल भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए मट्ठे में पिसा हुआ लहसुुन मिलाकर कुछ दिन रखा जाता है. हालांकि, इससे नीलगाय खेेत में नहीं आएगी या इसकाा असर 20 दिन तक रहेगा, इसका पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

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सोलर फ्लैश लाइट लगाएं | Nilgai bhagane ke liye light

इसके अलावा, रात में खेतों की निगरानी के लिए सोलर फ्लैश लाइट और मोशन सेंसर वाली लाइट लगाई जा सकती है. जानवर के पास आने पर रोशनी जलने से वह चौंक सकताा है. हालांकि, लगातार एक जैसी रोशनी रहने पर जानवर इसकेे आदी भी हो सकते हैं.

खेत के चारों ओर मजबूत तारबंदी करें

साथ ही, नीलगाय से फसल बचाने के लिए सुरक्षित और मजबूत तारबंदी सबसे व्यावहारिक उपायों में से एक है. किसान अपनी जरूरत और बजट के अनुसार बाड़ लगवा सकतेे हैं. सोलर फेंसिंग लगवाने से पहले स्थानीय कृषि विभाग से इसके नियम और सुुरक्षा मानकों की जानकारी लें.

नीलगाय किस चीज से डरती है? | Nilgai kisse darti hai

बता दें कि नीलगाय अचानक होने वाली तेज आवाज, चमकती रोशनी और अनजान हलचल से चौंक सकती है. इसलिए खेतों में रिफ्लेक्टिव टेप, मोशन सेंसर लाइट और सुुरक्षित बाड़ जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं. ध्यान रखें कि नीलगाय वन्यजीव है. उसे भगााने के लिए जहर, जहरीले रसायन, पटाखे या नुकसान पहुंचाने वाले तरीके बिल्कुल न अपनाएं. जरूरत पड़ने पर वन विभाग या स्थानीीय कृषि विभाग से मदद लें.

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