Morning Motivational Thoughts LIVE: सुबह जब नींद खुलती है तो खिड़की से देखकर लगता है लाइफ कितनी फास्ट हो गई है. हम सब बस भाग रहे हैं, कभी करियर के पीछे तो कभी दिखावे के पीछे. पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह की पहली सोच ही तय करती है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा. इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि सुबह आप सुविचार को अपनाएं. अगर सुबह उठते ही फोन चलाकर निगेटिव खबरें देख लीं, तो पूरा दिन भारी लगता है. वहीं अगर कुछ अच्छा पढ़ लिया या सोच लिया, तो ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया जीत लेंगे. तो एनडीटीवी की तरफ उसे उसके रीडर्स को प्यार भरी सुप्रभात.
Good Morning Motivational Thoughts: Positive Quotes & Images: लाइफ के उतार चढाव के बीच चलिए दिन की एक पॉजिटिव शुरुआत करते हैं और खुश और पॉजिटिव रहने का रास्ता चुनते हैं. यह तो तय है कि अगर आप सुबह के कुछ मंत्रों को अपना लें, तो ये सिर्फ मूड ही नहीं बदलता, बल्कि काम करने का तरीका भी बदल जाता है.
लाइफ का एक छोटा सा किस्सा सोचिए. मान लीजिए पिछले साल आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया था. आपको लगा होगा अब सब खत्म. उस सुबह आप बहुत टूटे हुए महसूस कर रहे होंगे. तभी अगर आपने एक कोट पढ़ा होता जो कहता है कि आपकी हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती. आज वही बातें यहां शेयर की जा रही हैं जो आपको बदल देंगी. दोस्तों को विश करने के लएि Good Morning Guotes, Motivational Thoughts और WhatsApp messages. आप भी इन्हें अपने दोस्तों, परिवार और अपने करीबी लोगों से शेयर कर सकते हैं. या चाहें तो आप खुद भी इनसे प्रेरणा पा सकते हैं.
Morning Motivational Thoughts LIVE | Good Morning Motivational Thoughts, Quotes & Images for WhatsApp:
Short Good Morning Messages
फालतू की बातों को अनफॉलो करो और अपनी खुशियों को सब्सक्राइब करो. आपकी लाइफ का रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए.
Good Morning Shayari
लबों पर हंसी और दिल में सुकून हो
काम करने का रगों में वही पुराना जुनून हो
आज की सुबह लाई है सौगातें हजार
बस आपके इरादों में मुकम्मल सा खून हो.
Good Morning Quotes for Positive Thinking
अगर कोई आपको कम समझे तो दुखी मत होना. याद रखना कि महंगी चीजों की कद्र हर किसी को नहीं होती. मेन कैरेक्टर एनर्जी बनाए रखें.
Good Morning Motivational Thoughts
लाइफ में जब भी लगे कि सब खत्म होने वाला है, तो समझो कि नया चैप्टर शुरू होने वाला है. It's not an end, it's a plot twist
Good Morning Shayari
दुआ है कि आपकी सुबह इतनी सुहानी हो
दुखों की बातें अब बहुत पुरानी हों
आज जब आप कदम रखें घर से बाहर
तो हर तरफ बस आपकी ही कामयाबी की कहानी हो.
Good Morning Shayari Hindi
हर सुबह एक नयी कहानी लिखती है
कामयाबी मेहनत करने वालों को ही दिखती है
आज फिर मौका है इतिहास रचने का
सफलता बाजारों में नहीं कोशिशों से बिकती है.
Good Morning
Morning Motivational Thoughts LIVE:
सुबह को खास बनाने वाले 10 विचार
- वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, बस खुद पर भरोसा रखना सीखो.
- सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ा बदलाव लाती हैं.
- अगर आप खुद की नजरों में सही हैं, तो दुनिया की परवाह करना छोड़ दें.
- जैसा आप सोचेंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे, इसलिए हमेशा बड़ा और अच्छा सोचें.
- बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज को जीकर भविष्य जरूर संवार सकते हैं.
- थकान होने पर रुकें नहीं, बल्कि काम पूरा होने के बाद ही दम लें.
- शांत मन सबसे बड़ा हथियार है, इसे मेडिटेशन और अच्छे विचारों से निखारें.
- गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं.
- दूसरों से मुकाबला करने के बजाय खुद का बेहतर वर्जन बनने पर ध्यान दें.
- आज के दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि बहुतों को ये सुबह नसीब नहीं हुई.
मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही उन्हें बखूबी अंजाम देने की ताकत रखते हैं.
आज का दिन एक कोरे कागज की तरह है, इसे अपनी मेहनत से यादगार बनाओ.
आपकी मुस्कुराहट ही आपकी सबसे बड़ी जीत है, इसे कभी खोने मत देना.
सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना सीखो.