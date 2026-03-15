मिका सिंह का 100 एकड़ का म्यूजिक साम्राज्य, दिल्ली फार्महाउस में गुरुद्वारा, मंदिर, हेलिपैड और 5000 लोगों का स्टूडियो

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर मीका सिंह अपनी दमदार आवाज और एनर्जेटिक गानों के लिए जाने जाते हैं. लेकिन, उनकी लाइफस्टाइल भी उतनी ही शानदार है. हाल ही में कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान उनके दिल्ली स्थित 100 एकड़ के विशाल फार्महाउस पहुंचीं, जहां की भव्यता देखकर वह हैरान रह गईं. हरियाली से घिरी यह जगह किसी लग्जरी रिजॉर्ट से कम नहीं लगती. यहां सरसों के खेत, मंदिर और गुरुद्वारा से लेकर हेलिपैड और निजी म्यूजिक स्टूडियो तक सब कुछ मौजूद है. खास बात यह है कि इस फार्महाउस में खेती भी होती है और बड़े म्यूजिक इवेंट्स भी आयोजित किए जा सकते हैं. यही कारण है कि फराह खान ने मजाक में कहा कि यहां तो पूरी फिल्म की शूटिंग भी आसानी से हो सकती है.

हरियाली और सरसों के खेतों से घिरा शानदार फार्महाउस

मिका सिंह का यह फार्महाउस करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है. यहां दूर-दूर तक फैले सरसों के खेत इसे बेहद खूबसूरत और फिल्मी बना देते हैं. फार्महाउस में सिर्फ सरसों ही नहीं, बल्कि कई तरह की सब्जियां और फल भी उगाए जाते हैं. यानी यह जगह सिर्फ लग्ज़री का प्रतीक नहीं बल्कि नेचर के करीब रहने की जीवनशैली भी दिखाती है.

परिसर में बना गुरुद्वारा, जहां चलता है 24 घंटे कीर्तन

मिका सिंह का धार्मिक जुड़ाव भी काफी गहरा है. उनके फार्महाउस के अंदर ही एक गुरुद्वारा बना हुआ है, जहां 24 घंटे गुरुबाणी और कीर्तन की धुन सुनाई देती है. दरअसल, मिका का संगीत से पहला रिश्ता गुरुद्वारे में कीर्तन गाने से ही शुरू हुआ था. इसलिए उन्होंने अपने घर में भी आध्यात्मिक माहौल बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की है.

मंदिर से मिलता है आध्यात्मिक सुकून

फार्महाउस में एक मंदिर भी बना हुआ है, जहां पूजा-अर्चना की जाती है. इतना बड़ा और शांत वातावरण इस जगह को और भी खास बना देता है. यहां आने वाले मेहमानों को सिर्फ लग्ज़री ही नहीं बल्कि शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव भी मिलता है.

सरसों के खेतों के बीच बना हेलिपैड

मिका सिंह के फार्महाउस की सबसे अनोखी चीजों में से एक है यहां बना हेलिपैड. सरसों के खेतों के बीच बना यह हेलिपैड बेहद आकर्षक लगता है. इसे देखकर फराह खान को फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मशहूर सरसों के खेत वाला दृश्य याद आ गया. सच में यह जगह किसी फिल्मी लोकेशन से कम नहीं लगती.

4000-5000 लोगों के लिए बना निजी म्यूजिक स्टूडियो

संगीत मिका सिंह की पहचान है, इसलिए उन्होंने अपने फार्महाउस में एक प्राइवेट म्यूजिक स्टूडियो भी बनवाया है. यह स्टूडियो इतना बड़ा है कि यहां 4000 से 5000 लोगों की छोटी म्यूजिक गैदरिंग या कॉन्सर्ट आयोजित किया जा सकता है. कई बार मिका यहां अपने दोस्तों और मेहमानों के साथ म्यूजिक सेशन भी करते हैं.

देसी अंदाज की ओपन किचन

फार्महाउस की ओपन किचन भी काफी खास है. यहां लकड़ी के चूल्हों पर पारंपरिक तरीके से खाना बनाया जाता है. फराह खान ने इसे देखकर “माइंड-ब्लोइंग” बताया. यहां अक्सर पंजाबी स्टाइल के स्वादिष्ट व्यंजन जैसे साग, गाजर-मटर और देसी खाना बनाया जाता है.

200 लोग संभालते हैं पूरा फार्महाउस

इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए यहां दिन में करीब 200 लोग काम करते हैं, जबकि रात में लगभग 50 लोग मौजूद रहते हैं. फार्महाउस में कई जानवर भी हैं, खासकर घोड़े. इनमें से सुंदरी नाम की घोड़ी मिका सिंह की सबसे पसंदीदा बताई जाती है.

मिका सिंह का 100 एकड़ का दिल्ली फार्महाउस सिर्फ एक आलीशान घर नहीं बल्कि संगीत, प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम है.