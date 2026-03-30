Mahavir Jayanti Wishes: महावीर जयंती के पावन अवसर पर अपनों को दें शुभकामनाएं, भेजें ये खास विशेस, मैसेज और कोट्स

Mahavir Jayanti Wishes: भारत में हर साल कई त्यौहार ऐसे होते हैं जो हमें शांति, अहिंसा और सद्भाव का संदेश देते हैं, उन्हीं विशेष पर्वों में से एक है महावीर जयंती, जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है. इस दिन भगवान महावीर के जन्म का उत्सव मनाया जाता है. इस साल 31 मार्च यानी कल पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ महावीर जयंती मनाई जाएगी. इसी पावन अवसर पर आज हम आपके साथ कुछ खास शुभकामना संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इन संदेशों पर.
महावीर जयंती की शुभकामनाएं...
भगवान महावीर की कृपा से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आए. महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.
अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलें, जीवन स्वतः सुंदर हो जाएगा. महावीर जयंती मंगलमय हो.
महावीर स्वामी आपके जीवन से दुख दूर करें और मन में नई रोशनी भर दें.
इस पावन दिन पर करुणा और प्रेम का प्रकाश आपके घर को आलोकित करे.
सादगी, संयम और शांति आपके हर कदम का मार्गदर्शन करें, हैप्पी महावीर जयंती.
भगवान महावीर के सिद्धांत आपको सही दिशा और आत्मबल दें.
इस शुभ अवसर पर आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सौहार्द बढ़े.
अपरिग्रह और शांति की राह आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे.
महावीर स्वामी आपको भरपूर आशीर्वाद दें, आपके जीवन को सत्य, अहिंसा और बाह्य करुणा के गुणों से भर दें.
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