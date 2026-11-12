DIY Old Diya: फेंकिए मत पुराने दिये, ऐसे कर लें दोबारा इस्तेमाल, लोहे के बर्तनों की सफाई में आएंगे काम

Purane Diyo se Kya Karen: दिवाली का त्योहार बीत गया है और इस पर्व के बाद अधिकतर घरों में कई मिट्टी के दीये बच जाते हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं थोड़ी सी सफाई और कुछ आसान उपायों की मदद से इन दीयों को दोबारा यूज में लाया जा सकता है. खास बात ये है कि इन पुराने दीयों का इस्तेमाल लोहे के तवे, कढ़ाई और बाकी बर्तनों को साफ करने में भी किया जा सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको पुराने दियों को फिर से इस्तेमाल करने का सही तरीका बताने जा रहे हैं. इस हैक की मदद से आपके बर्तनों की सफाई का काम भी आसान हो जाएगा. इसकी जानकारी यूट्यूब पर @BaljinderFoodLink नाम के चैनल से दी गई है.

सबसे पहले दीयों की करें सफाई

पुराने दीयों में बची हुई बत्ती निकाल दें. इसके बाद हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट या सर्फ मिलाएं और दीयों को 2-3 मिनट के लिए इसमें भिगो दें. इससे उन पर लगा तेल और गंदगी आसानी से निकल जाएगा. फिर साफ पानी से धोकर 5 से 7 मिनट धूप में सुखा लें.

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बचे हुए साबुन से तैयार करें क्लीनिंग दीया

घर में बर्तन धोने वाला साबुन कई बार छोटे-छोटे टुकड़ों में बच जाता है. इन बचे हुए टूकड़ों को इकट्ठा करके दीये में भर दें और अच्छी तरह दबाकर सेट कर लें. इसके बाद इसे धूप में सुखा दें. ये दीया बाद में सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

मिट्टी और रेत का करें इस्तेमाल

एक बर्तन में साफ मिट्टी, थोड़ी रेत और थोड़ा सा सर्फ मिलाकर मिश्रण तैयार करें. अब इस मिश्रण को दीये मेंं भर दें और ऊपर से अच्छी तरह दबा दें. सूखने के बाद यह भी बर्तनों की सफाई के लिए काफी मददगार बन जाता है.

सर्फ और बेकिंग पाउडर का मिश्रण

दो चम्मच सर्फ और दो चम्मच बेकिंग पाउडर को मिलाएं. अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा मिश्रण तैयार करें. अब इसे दीये में भरकर धूप में सुखा दें. तैयार होने के बाद ये भी एक शानदार क्लीनिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा.

लोहे के बर्तनों को ऐसे करें साफ

लोहे का तवा या कढ़ाई हल्का गर्म कर लें और उस पर थोड़ा पानी छिड़क दें. अब तैयार किए गए दीये की मदद सेे बर्तन को रगड़ें. बीच-बीच में पानी डालते रहें. इससे जमी हुई कालिख और गंदगी हटाने में मदद मिल सकती है. काम पूरा होने के बाद दीये को साफ करके दोबारा रख दें, ताकि उसे कई बार इस्तेमाल किया जा सके.

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