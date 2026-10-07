माथे पर काली जिद्दी टैनिंग कैसे दूर करें? जानें टैनिंग हटाने का आसान तरीका

गर्मियों में तेज धूप और बाहर निकलने की वजह से चेहरे, माथे, गर्दन और हाथों पर टैनिंग नजर आने लगती है. इसे कम करने के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह के घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं. एक वायरल वीडियो में बेसन, कॉफी, हल्दी, शहद और दही से पैक बनाने की सलाह दी गई है. इसके बाद ग्लिसरीन, गुलाबजल और नींबू के रस का मिश्रण लगाने की बात कही गई है. हालांकि, एक्सपर्ट्स के मुताबिक घरेलू पैक टैनिंग का पक्का इलाज नहीं हैं और हर त्वचा पर इनका असर एक जैसा नहीं होता है.

बेसन और दही से बनाया जा रहा है फेस पैक

जानकारी के अनुसार, वीडियो में तीन चम्मच बेसन में थोड़ी हल्दी, एक चम्मच कॉफी और एक चम्मच शहद मिलाने की सलाह दी गई है. इसमें जरूरत के हिसाब से दही डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है. इसे चेहरे, माथे, गर्दन और हाथों पर लगाने की बात कही गई है. बेसन और दही त्वचा को साफ और मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकते हैं. कॉफी के कणों से स्क्रब करने पर त्वचाा की ऊपरी परत की मृत कोशिकाएं हट सकती हैं, लेकिन ज्यादा रगड़ने से जलन भी हो सकती है.

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नींबू वाला मिश्रण लगाने से बचें

वीडियो में दूसरे चरण में ग्लिसरीन, गुलाबजल और नींबू का रस मिलाकर त्वचा पर लगाने की सलाह दी गई है. यहां सावधानी जरूरी है. नींबू का रस सीधे त्वचा पर लगााने से कुछ लोगों में जलन और संवेदनशीलता बढ़ सकती है. इसलिए इसे चेहरे या माथे पर लगाना हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं मााना जा सकता है.

टैनिंग से बचाव के लिए सनस्क्रीन जरूरी

अगर माथे या चेहरे पर टैनिंग बार-बार हो रही है तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय धूप से बचाव जरूरी है. बाहर निकलते समय ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगााना और जरूरत के मुताबिक दोबारा लगाना मददगार हो सकता है. त्वचा संवेदनशील है तो कोई भी नया पैक लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. टैनिंग लंबे समय तक बनी रहे या त्वचा पर असामान्य दाग दिखाई दें तो त्वचा विशेषज्ञ से सलााह लेना बेहतर है.

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