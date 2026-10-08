अपनी कार को MOLD फंगस से कैसे बचाएं, गाड़ी की फंगस को कैसे करें खत्म, जानिए Secret Formula

गाड़ी की सर्विस के बाद लंबे समय तक कार खड़ी रहने पर उसके अंदर नमी बढ़ सकती है. खासकर गाड़ी की सर्विस के दौरान सीट, कारपेट, मैट और स्टीयरिंग कवर अगर गलती से पानी रह जाता है और गाड़ी एक दो दिन तक बंद खड़ी रहती है तो फफूंद यानी मोल्ड दिखाई देने लगती है. इससे कार के अंदर बदबू के साथ सफाई की समस्या भी बढ़ सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक कार को फंगस से बचाने का सबसे जरूरी तरीका नमी को जमा होने से रोकना और इंटीरियर को पूरी तरह सूखा रखना है. अगर कार कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं होती है, तो उसे समय-समय पर खोलकर हवा और धूप देना भी जरूरी है.

पहले नमी का कारण तलाशें

जानकारी के अनुसार, कार में फंगस दिखाई दे तो सिर्फ ऊपर से सफाई करना काफी नहीं है. सबसे पहले देखें कि कहीं बारिश का पानी कार में रिस तो नहीं रहा, दरवाजे या खिड़की से नमी तो नहीं आ रही. पानी या गीलापन मिलने पर उसे पूरी तरह सुखाना जरूरी है. कार को कुछ समय के लिए धूप में खड़ा करके दरवाजे और खिड़कियां खोलना मददगार हो सकता है. इसके बाद सीट और कारपेट पर फंगस के कण दिखाई दें तो वैक्यूम क्लीनर से सफाई की जा सकती है. इसके बाद प्रभावित हिस्से की उपयुक्त इंटीरियर क्लीनर से सफाई करें. घरेलू चीजों जैसे सिरका, बेकिंग सोडा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल हर तरह की कार सीट और फैब्रिक पर सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं है. इसलिए किसी भी उत्पाद को लगाने से पहले उसकी सतह पर उपयोग संबंधी निर्देश जरूर देखें.

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नमी सोखने वाले प्रोडक्ट आ सकते हैं काम

इसके अलावा, लंबे समय तक खड़ी रहने वाली कार में नमी सोखने वाले कमर्शियल प्रोडक्ट रखे जा सकते हैं. सिलिका जेल पैकेट या कार के लिए बने मॉइस्चर एब्जॉर्बर नमी को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, इन्हें फंगस का पक्का इलाज नहीं समझना चाहिए. फंगस पहले से ज्यादा फैल गई है तो प्रोफेशनल इंटीरियर क्लीनिंग बेहतर विकल्प है.

कार को लंबे समय तक बंद न रखें

साथ ही, अगर कार कई दिनों तक नहीं चलती है तो समय-समय पर उसे खोलकर हवा लगाएं. धूप निकलने पर दरवाजे खोलकर इंटीरियर को अच्छी तरह वेंटिलेट करें. बारिश के मौसम में कार के अंदर गीली मैट, कपड़ा या पानी जमा न रहने दें. कार की सफाई के बाद इंटीरियर को पूरी तरह सुखाना सबसे जरूरी है.

फंगस ज्यादा हो तो प्रोफेशनल सफाई कराएं

अगर सीट, कारपेट या छत के फैब्रिक में फंगस बड़े हिस्से में फैल गई है और बदबू बनी हुई है, तो प्रोफेशनल कार डीप क्लीनिंग कराना बेहतर है. सफाई के बाद कार को पूरी तरह सुखाए बिना बंद करके खड़ा करने से नमी फिर फंगस को बढ़ावा दे सकती है. इसलिए बारिश के मौसम में कार की सफाई के साथ नमी पर नियंत्रण रखना सबसे जरूरी है.

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