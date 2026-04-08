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'कल से शुरू करेंगे की आदत' धीरे-धीरे कैसे खा जाती है आपका कॉन्फिडेंस? जानिए इसे छोड़ने की आसान ट्रिक्स

How to Overcome Procrastination Habit: काम कल पर टालने की आदत न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती है, बल्कि हमारे मन में डर और असफलता का एहसास भी भर देती है. आइए जानते हैं आप इस आदत को कैसे छोड़ सकते हैं.

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'कल से शुरू करेंगे की आदत' धीरे-धीरे कैसे खा जाती है आपका कॉन्फिडेंस? जानिए इसे छोड़ने की आसान ट्रिक्स
काम टालने की आदत को ट्रिक्स की मदद से बदला जा सकता है. (AI Image)

Procrastination Habit: 'कल से शुरू करूंगा' यह एक ऐसा वाक्य है जो हम सभी ने कभी न कभी जरूर कहा है. शुरुआत में यह एक छोटा सा बहाना लगता है, लेकिन धीरे-धीरे यही आदत हमारी जिंदगी पर असर डालने लगती है. हम काम टालते रहते हैं और बिना जाने ही अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते जाते हैं. समय निकलता जाता है, काम बढ़ते जाते हैं और हम खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं. यह आदत न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती है, बल्कि हमारे मन में डर और असफलता का एहसास भी भर देती है. अगर आप भी इस आदत से परेशान हैं, तो इसे समझना और सही तरीके से बदलना बेहद जरूरी है.

कैसे काम टालने की आदत कॉन्फिडेंस खत्म करती है? | How Does the Habit of Procrastination Destroy Confidence?

1. खुद पर भरोसा कम होने लगता है

जब आप बार-बार काम टालते हैं, तो आपका दिमाग यह मानने लगता है कि आप समय पर काम नहीं कर सकते. इससे धीरे-धीरे आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है.

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2. छोटे काम भी बड़े लगने लगते हैं

टालने की आदत के कारण काम जमा होते जाते हैं. फिर वही छोटे-छोटे काम भी बोझ जैसे लगने लगते हैं, जिससे डर और तनाव बढ़ता है.

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3. नेगेटिव सोच बढ़ती है

जब आप समय पर काम पूरा नहीं कर पाते, तो खुद को दोष देने लगते हैं. इससे मैं नहीं कर सकता जैसी सोच मजबूत हो जाती है.

4. मौके हाथ से निकल जाते हैं

काम टालने की वजह से कई बार अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं, जिससे आत्मविश्वास और भी कमजोर हो जाता है.

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काम टालने की आदत छोड़ने की आसान ट्रिक्स | Easy Tricks to Break the Habit of Procrastination

1. पांच मिनट का नियम अपनाएं: अगर कोई काम बड़ा लग रहा है, तो खुद से कहें, बस 5 मिनट करेंगे. अक्सर शुरुआत करने के बाद आप खुद ही आगे बढ़ते जाते हैं.

2. काम को छोटे हिस्सों में बांटें: बड़ा काम देखकर डर लगना स्वाभाविक है. इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें, ताकि हर स्टेप आसान लगे.

3. डेडलाइन सेट करें: खुद के लिए समय सीमा तय करें. इससे आपको काम पूरा करने का एक लक्ष्य मिलेगा और टालने की आदत कम होगी.

4. खुद को रिवॉर्ड दें: जब आप कोई काम समय पर पूरा करें, तो खुद को छोटा सा इनाम दें. इससे मोटिवेशन बना रहता है.

5. परफेक्शन के चक्कर में न पड़ें: कई बार हम इसलिए काम टालते हैं क्योंकि हम उसे परफेक्ट करना चाहते हैं. याद रखें पूरा करना, एकदम सही होने से बेहतर है.

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6. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें: मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक चीजें काम टालने का बड़ा कारण होती हैं. काम के समय इनसे दूरी बनाएं.

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काम टालने की आदत एक दिन में नहीं बनती और न ही एक दिन में खत्म होती है. लेकिन अगर आप छोटी-छोटी कोशिशें लगातार करते रहें, तो धीरे-धीरे यह आदत बदल सकती है.

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