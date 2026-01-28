Gel Nail Art Designs: हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बनवाएं जेल नेल आर्ट, यहां देखें ट्रेंडी डिजाइन

Gel Nail Art Design: हाथों को सुंदर दिखाने के लिए हम नेलपेंट लगाते हैं लेकिन कई बार ये बहुत जल्दी-जल्दी छूटने लगते हैं क्योंकि घर के कई काम होते हैं. नेलपेंट लगाने पर हाथ सुंदर लगते हैं लेकिन जब ये आधी छूट जाती है तो ये खराब लगने लगता है. ऐसे में इनको परमानेंट सुंदर दिखाने के लिए मार्केट में जेल नेलपेंट और नेल एक्सटेंशन आ गया है. जो काफी लंबे समय तक जस के तस टिके रहते हैं. खासकर अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन के लिए बाहर जा रहे हैं, या घर में कोई पार्टी है तो आप जेल नेलपेंट लगाकर के हर बार इसको बदलने से बच सकते हैं. लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा नेल कलर लगवाया जाए जो हर ड्रेस के साथ मैच हो. तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे जेल नेलपेंट आर्ट जो आप करा सकती हैं, जिससे आपके हाथ अच्छे लगेंगे.

नेल्स पर न्यूड कलर को बेस बनाकर के उनपर शाइनी और सिंपल सी डिजाइन और व्हाइट कलर से साइड में फ्लावर बने हुए हैं. ये दिखने में सिंपल और बहुत ही क्लासी लग रहा है.

लाइट क्रीम कलर का नेलपेट और रिंग फिंगर पर फ्लॉवर की ये डिजाइन बेहद क्लासी लुक दे रही है.

ये डिजाइन भी बेहद क्लासी है. इसमें 3 उंगलियों पर एक जैसा बिल्कुल सिंपल सा ऑफ व्हाइट कलर का नेलपेंट लगा हुआ है और दो फिंगर्स पर डिजाइन किया गया है.

ये जेल नेलपेंट आर्ट का डिजाइन को आपको एक सटल और क्लासी लुक देगा. इसमें 3 फिंगर्स पर सेम कलर, एक फिंगर पर व्हाईट और एक फिंगर पर मार्बल आर्ट की गई है.

ग्रे कलर का नेलपेंट भी आंखों को सूदिंग और काल्म दिखता है. हाथों को क्लासी और सिंपल लुक देने के लिए ये नेलआर्ट की डिजाइन परफेक्ट है.

न्यूड कलर के साथ शाइनी ब्लू से नेल्स पर की गई आउटर लाइनिंग दिखने में क्लासी और बेहद खूबसूरत लग रही है.

अगर आप बिल्कुल सिंपल और क्लासी लुक चाहते हैं तो ये जेल नेलपेंट की डिजाइन आपके लिए बिल्कुल परफेर्ट है.

आपको नेल्स की लेंथ ज्यादा नहीं रखनी है तो आप ये सिंपल और क्लासी डिजाइन चुन सकते हैं. ये कलर हल्का सा शिमरी है जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है.