मेकअप के लिए लेती हैं BB,CC,DD क्रीम, जान लीजिए इनका असली फर्क

आजकल बाजार में कई सारे मल्टी पर्पज स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट मौजूद हैं जो एक साथ कई काम करते हैं. पहले फाउंडेशन, मॉश्चराइजर, टोनर और सनस्क्रीन जैसे कई प्रोडक्ट्स लगाने की जरूरत होती थी, लेकिन अब एक ही क्रीम ये सारे काम करती है. मार्केट में BB, CC, और DD क्रीम जैसी कई क्रीम्स उपबल्ध हैं, जो एक नहीं बल्कि कई काम करती हैं. स्किन केयर से लेकर मेकअप तक में ये काम आती हैं. लेकिन इन क्रीम्स को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं. आइए जानते हैं कि BB, CC, और DD क्रीम क्या हैं और इन तीनों में क्या अंतर हैं.

BB, CC, और DD क्रीम क्या हैं? (What are BB, CC, and DD creams?)

BB, CC, और DD क्रीम ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके कई इस्तेमाल हैं और जो स्किन को कई सारे फायदे देते हैं.

बीबी क्रीम

BB क्रीम में BB का मतलब "ब्यूटी बाम" या "ब्लेमिश बाम" होता है. एक ही फ़ॉर्मूले में, BB क्रीम स्किनकेयर और मेकअप को मिलाकर कवरेज, हाइड्रेशन और सन प्रोटेक्शन देती हैं. इन्हें एक नेचुरल-सा फिनिश देने, त्वचा का रंग एक जैसा करने, और बारीक लाइनों और दाग-धब्बों को कम दिखाने के लिए बनाया गया है.

सीसी क्रीम

CC क्रीम में CC का मतलब "कलर करेक्टर" या "कॉम्प्लेक्शन करेक्टर" होता है. CC क्रीम, BB क्रीम जैसी ही होती हैं, लेकिन ये स्किन कलर को एक जैसा करने और कलर करेक्शन पर ज्यादा जोर देती हैं. इन्हें हाइड्रेशन, सन प्रोटेक्शन और कवरेज देने के साथ-साथ स्किन की लालिमा, काले धब्बे और रंग में आए दूसरे बदलावों को कम दिखाने के लिए बनाया गया है.

डीडी क्रीम

DD का मतलब "डायनामिक डू-ऑल" या "डेली डिफेंस" होता है. इन्हें BB और CC क्रीम के मुकाबले ज्यादा फायदे देने वाला माना जाता है, जैसे कि एंटी-एजिंग फायदे, स्किन टाइटनिंग और ऑयल कम करना.

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क्या है BB, CC, और DD क्रीम में अंतर (What is the difference between BB, CC, and DD creams?)

BB क्रीम (ब्यूटी बाम):

असल में, ये टिंटेड मॉइस्चराइजर होते हैं जिनमें बेहतर स्किनकेयर के लिए एंटीऑक्सीडेंट, SPF और हाइड्रेशन मिलाया जाता है. ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छे होते हैं जो एक नेचुरल, दमकता हुआ लुक चाहते हैं और ये लाइट टू मीडियम कवरेज देते हैं.

CC क्रीम (कलर करेक्टर):

CC क्रीम स्किन टोन को एक जैसा बनाने और स्किन के रंग में आए बदलावों को ठीक करने के लिए लगाई जाती है. आमतौर पर इनका टेक्सचर BB क्रीम की तुलना में हल्का होता है, ये लाइट टू मीडियम कवरेज देती हैं, और अक्सर इनमें ऐसे पिगमेंट होते हैं जो रेडनेस, और स्किन की दूसरी कमियों जैसी रंग से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं.

DD क्रीम (डायनामिक डू-ऑल या डेली डिफेंस):

DD क्रीम के कई फायदे होते हैं, जिनमें एंटी-एजिंग, ऑयल कंट्रोल और एक जैसा स्किन टोन शामिल हैं. ये उन लोगों के लिए सबसे सही होती हैं जिन्हें स्किन से जुड़ी ज़्यादा गंभीर समस्याएं होती हैं, क्योंकि आमतौर पर ये BB और CC क्रीम की तुलना में ज्यादा कवरेज देती हैं.

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