Curd Face Pack : चेहरे पर लगाएं सिर्फ 2 चम्मच दही, फिर देखें फायदे, इन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

दही फेस पर लगाने के फायदे (Curd Benefits on Face)

दरअसल दही में एक प्रकार का AHA (Alpha Hydroxy Acid) लैक्टिक एसिड पाया जाता है. जो चेहरे के पिंपल्स, इंफ्लामेशन दूर करने और नयी कोशिकाएं बनाने का काम करता है. लैक्टिक एसिड कई तरह के नॉन-प्रिस्क्रिप्शन एक्ने उत्पादों में यूज किया जाता है. इसके अलावा चेहरे पर दही लगाने से कई और फायदे (Curd Benefits for face) हैं जैसे-

मुहांसों को होने से रोकना और उन्हें कम करता है.

चेहरे पर मुंहासों से हुए निशानों दूर कर देता है.

दही लगाने से बड़े रोम छिद्र छोटे हो जाते हैं.

चेहरे की झुर्रियों को खत्म करता है.

दही स्किन को धूप से होने डैमेज से बचाता है.

दही स्किन टोन सही करने में मदद करता है.

स्किन सॉफ्ट और मुलायम बनाता है.

आंखों के डार्क सर्कल भी कम करता है.

Photo Credit: Pexels

दही चेहरे पर कैसे लगाएं (How to use curd on face)

अगर आपके चेहरे पर मुंहासे, झुर्रियां या बढ़ती उम्र के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इससे बचाव के लिए आप 10 मिनट के लिए 2 चम्मच दही सीधा अपने फेस पर लगा सकते हैं. इसके अलावा दही को आप कई फेस पैक (Different Curd Face Pack) के जरिए फेस पर लगा सकते हैं. जैसे-



आप दही और खीरा का फेस पैक बनाकर लगा सकते हैं. यह फेस पैक सभी स्किन टाइप के लिए ठीक होता है. नॉर्मल या ड्राई स्किन वाले लोग दही और शहद का फेस पैक बनाकर लगा सकते हैं. वहीं, नॉर्मल या ऑयली स्किन के लिए दही और बेसन, दही और नींबू या दही और संतरे के छिलके के पाउडर का फेस पैक अच्छा होता है. बता दें कि इन सभी फेस पैक को आप हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हैं.