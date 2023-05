Gucci की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एंबेसेडर बनीं आलिया भट्ट, खुशी जाहिर की इस तरह

आलिया भट्ट की एक और कामयाबी (Another Success Of Alia Bhatt)

बॉलीवुड में आलिया भट्ट ने अपने टैलेंट और स्टाइल के दम पर खास मुकाम हासिल किया है. एक फैशन दीवा होने के साथ साथ वो उम्दा एक्ट्रेस हैं और विदेशों में भी खूब पसंद की जाती हैं. अपने परफॉर्मेंस के दम पर वो लगातार लोगों के दिल जीत रही हैं. फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत स्टूडेंट ऑफ दे ईयर जैसी हिट फिल्म से हुई. जिसके बाद आलिया भट्ट ने कभी अपने करियर में पीछे मुड़ कर नहीं देखा. रोमांटिक, कॉमेडी और मसाला फिल्में कीं तो राजी, गंगूबाई काठियावाड़ी के जरिए हुनर भी दिखाया. फिल्म आरआरआर की ऑस्कर मिलने तक की कामयाबी के बाद आलिया भट्ट नाम शोहरत की बुलंदियों पर है. डार्लिंग बन कर नेटफ्लिक्स पर आ चुकीं आलिया भट्ट बहुत जल्द इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हार्ट ऑफ स्टोन में दिखाई देंगी.

यहां होगा पहला एपियरेंस (Here Will Be The First Experience)

इस शानदार करियर की बदौलत आलिया भट्ट 2022 में प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवॉर्ड भी हासिल कर चुकी हैं. उनकी इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर गुच्ची को उम्मीद है कि आलिया भट्ट उनकी कोर वैल्यू और ब्रांड को नई जनरेशन के तक पहुंचाने में कामयाब होंगी.बतौर गुच्ची की ब्रांड एंबेसडर आलिया भट्ट का पहला अपीयरेंस गुच्ची के क्रूज 2024 फैशन शो में होगा. जो सियोल के Gyeongbokgung Palace में 16 मई 2023 को होने वाला है. 1921 में इटली के फ्लोरेंस से शुरु हुआ ब्रांड गुच्ची अब दुनिया भर में लीडिंग लग्जरी ब्रांड बन गया है. ये ग्लोबल लग्जरी ग्रुप Kering का हिस्सा है. जो फैशन, लेदर गुड्स, ज्वैलरी और आईवियर की दुनिया में एक प्रतिष्ठित नाम है.

पैपराजी ने अनुष्का शर्मा को बुलाया सर, विराट कोहली ने दिया ये मजेदार जवाब