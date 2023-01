UPSC Recruitment 2023: यूपीएससी के 111 पदों के लिए देने होंगे मात्र 25 रुपये, आवेदन फॉर्म इस तारीख तक भरे जाएंगे

UPSC Recruitment 2023: नोटिफिकेशन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

रिक्तियों का विवरण

डिप्टी कमिशनर (हॉर्टिकल्चर): 1 पद

असिस्टेंट डायरेक्टर (टॉक्सिकोलॉजी) - 1 पद

रबड़ प्रोडक्शन कमिशनरः 1 पद

साइंटिस्ट 'बी' (नॉन डिस्क्रिप्टिव) - 1 पद

साइंटिस्ट ऑफिसर (इलेक्ट्रिकल) - 1 पद

फिशरिज रिसर्च इंवेस्टिगेशन ऑफिसर - 1 पद

असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंसक्स ऑपरेशन (तकनीकी) - 6 पद

असिस्टेंट डायरेक्टर (आईटी) - 4 पद

साइंटिस्ट 'बी' (टॉक्सिकोलॉजी विज्ञान) - 1 पद

साइंटिस्ट 'बी' (सिविल इंजीनियरिंग) -9 पद

जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर- 76 पद

डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसल (हिंदी ब्रांच)- 3 पद

असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड-I- 4 पद

सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर- 2 पद

शैक्षणिक योग्यता

यूपीएससी ने कई तरह के पदों के लिए भर्ती निकाली है, ऐसे में पदों के हिसाब से योग्यताएं भी अलग-अलग हैं. मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से पद के अनुसार संबंधित विषय में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी या समकक्ष योग्यता का होना जरूरी है.

उम्र सीमा

यूपीएससी भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 30 से 50 साल के बीच होनी चाहिए.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के जरिए होगा. इंटरव्यू वाले दिन उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्रों के ओरिजनल और फोटोकॉपी के साथ यूपीएससी के समक्ष उपस्थित होनो होगा.

आवेदन शुल्क

यूपीएससी भर्ती के लिए उम्मीदवारों को मात्र 25 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग वर्ग और महिला वर्ग के उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया

यूपीएससी भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू है. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी है.





