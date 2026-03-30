UPPSC Result: मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल ने बिना कोचिंग पास की परीक्षा, पूरे राज्य में 15वीं रैंक

UPPSC Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित यूपी पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है. इंटरव्यू के बाद आयोग की तरफ से फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है. इस बार टॉपर्स में ज्यादातर लड़कियां शामिल हैं. मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल भी इनमें से एक हैं, जिन्होंने यूपी पीसीएस परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है. उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ है, जिसके बाद उन्हें मिलने वाली बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है.

बिना कोचिंग के पास की परीक्षा

मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल ने अपने पहले ही अटेंप्ट में ये परीक्षा पास कर ली है. उन्होंने बताया कि इसके लिए किसी भी तरह की कोचिंग नहीं ली थी. ये उपलब्धि हासिल करने के बाद वो काफी खुश हैं. दीक्षा अग्रवाल की मां टीचर हैं और पिता एक दुकान चलाते हैं. अब बेटी के अधिकारी बनने के बाद परिवार में जश्न का माहौल है.